Els arquitectes còmplices de Gaudí que amaguen set grans icones de Barcelona

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura col·lectiva'

'Constel·Lació Gaudí. Una Arquitectura Col·lectiva', nova eina interactiva que homenatja el llegat arquitectònic d'Antoni Gaudí

'Constel·Lació Gaudí. Una Arquitectura Col·lectiva', nova eina interactiva que homenatja el llegat arquitectònic d'Antoni Gaudí / COAC

Europa Press

Barcelona

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat aquest dilluns 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura col·lectiva', una eina interactiva que homenatja el llegat arquitectònic d'Antoni Gaudí i dels seus col·laboradors, en el marc de la commemoració de l'Any Gaudí, informa en un comunicat.

La proposta, presentada al Centre Obert d'Arquitectura i comissariada per Josep Maria Montaner i Isabel Aparici, il·lustra aquest vincle a través d'un gràfic on apareixen les set icones de la ciutat declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO: la Casa Vicens, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Casa Milà, el Park Güell, la Cripta de la Colònia Güell i la façana del Naixement i la Cripta de la Sagrada Família.

L'objectiu és fer visible la tasca dels arquitectes que van col·laborar amb Antoni Gaudí, així com el treball col·laboratiu amb centenars d'artesans. Així mateix, també es fan valdre tots els equips d'arquitectes i tots els professionals que, al llarg dels anys, han intervingut per garantir que l'arquitectura continuï viva.

A l'obra, cada edifici es representa mitjançant un cercle inicial que correspon a la creació de l'obra de Gaudí i el seu equip directe, mentre que es visibilitza amb una successió de cercles concèntrics les intervencions que s'han dut a terme al llarg del temps. Es pot navegar en línia al web del projecte.

