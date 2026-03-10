Condemnada per haver assassinat tres àvies més a Catalunya el 2006
Les proves contra ‘la Reme’, la ‘matavelles’ de Barcelona, en el crim de l’anciana de la Corunya: empremtes, roba, càmeres i ferides
L’informe de la Policia Nacional sobre el crim, al qual ha tingut accés LA OPINIÓN, detalla les evidències que porten els investigadors a concloure que Remedios Sánchez, condemnada per haver assassinat tres àvies a Catalunya el 2006, va matar la veïna de la Corunya de 91 anys trobada morta a casa seva, a Monelos, a l’octubre
Remedios Sánchez, la ‘matavelles’ de Barcelona que Trapero va detenir el 2006
Remedios Sánchez, l’assassina d’àvies de Barcelona, detinguda a la Corunya per haver matat una dona de 91 anys
L’assassina de tres àvies a BCN, condemnada a 144 anys de presó
José Manuel Gutiérrez
La mort de la dona de 91 anys trobada a casa seva, a Monelos, el 3 d’octubre del 2025 es va produir de manera violenta i va ser causada per Remedios Sánchez, ‘la Reme’, durant un permís en què va sortir de la presó de Teixeiro, on complia una condemna de 30 anys per haver assassinat tres àvies a Catalunya el 2006. En un primer moment, la mort es va tractar com un cas de mort per causes naturals, ja que el seu cadàver va ser trobat al lavabo de casa seva, però l’autòpsia va revelar indicis de criminalitat, així que es va obrir una investigació.
Així ho manifesta l’informe elaborat pel Cos Nacional de Policia per al jutjat número 6, que investiga els fets arran del registre efectuat el domicili de la víctima i a la cel·la de l’acusada, a la qual també van examinar els agents a la recerca de proves. La investigació, segons figura a l’informe al qual ha tingut accés LA OPINIÓN, reflecteix que lesempremtes dactilars trobades al lavabo de la casa de la dona morta corresponen a Remedios Sánchez i que la roba trobada a la seva dependència del centre penitenciari és la mateixa que vesteix a les imatges captades per les càmeres instal·lades pel seu fill a la cuina i un dormitori.
Juntes al lavabo de la casa
La víctima va ser trobada al terra del lavabo amb el cap mullat i el rostre cobert per un gorro de dutxa de plàstic, mentre que a terra hi havia tovalloles molles i un líquid blau abocat per terra i pels mobles que la policia identifica com a xampú. Per als agents, això porta a deduir com a «principal hipòtesi que en els moments immediatament previs a l’execució de l’acció violenta, la víctima estaria en el procés d’aplicació de l’esmentat xampú al lavabo del seu dormitori, amb la participació en l’esmentada tasca de Remedios Sánchez».
La causa de la mort de la dona té una especial rellevància perquè inicialment va ser qualificada com a accidental, aspecte que va posar en dubte l’autòpsia i que rebat l’informe policial. Per fonamentar aquesta tesi, els policies esmenten una de les imatges preses per les càmeres en les quals es veu la sospitosa «entrant a la cuina amb una tovallola amb taques de color blau».
També es recolzen en l’autòpsia practicada a l’anciana, que reflecteix l’existència d’«alguns cops o hematomes», així com «una sèrie de lesions compatibles amb una acció violenta com són la fractura de diverses costelles, així com cops al crani i altres cops/hematomes per diverses parts del cos» que els forenses identifiquen com una mort «violenta/homicida» i causada per «asfíxia per sufocació».
A això s’afegeix que a l’examinar la sospitosa a la presó es van observar al cos «una sèrie de lesions» que per l’autor de l’informe «podrien tenir relació amb un episodi violent». Es tracta de «petites ferides incises amb crosta al dors de la mà dreta», a més d’«un hematoma circular de 5x5 cm aproximadament a la cara externa del bíceps esquerre» i d’«un altre de més petit i difús al bíceps dret».
Les càmeres de l’habitatge la ubiquen allà
Les càmeres de l’habitatge mostren la presència de la víctima i de Remedios Sánchez entre les 13.00 i les 15.15 hores, en unes ocasions juntes i en d’altres amb la segona en solitari. El fill de l’anciana va destacar en la seva declaració que a partir de l’última imatge en què apareix l’acompanyant de la seva mare, a aquesta última no ser la torna a veure. Les dues dones es van asseure a la cuina i van prendre una camamilla, ja que sobre la taula van aparèixer els estris necessaris per fer-ho. Malgrat que la policia va agafar mostres a la recerca d’empremtes dactilars o biològiques de la persona que hagués comès el crim, en l’informe no s’esmenta el resultat d’aquesta indagació.
En les gravacions de les càmeres del pis s’observa la víctima amb una altra dona que va amb sabatilles, jaqueta i samarreta, i que porta una arracada, rellotge, polsera, ulleres i cordó de subjecció «amb evidents similituds» amb les trobades a la cel·la de Remedios Sánchez.
Empremtes dactilars al lavabo
També revelen aquestes imatges que l’anciana i la sospitosa «es dirigeixen en diverses ocasions cap a l’àrea del pis on se situa el dormitori de la víctima» al lavabo del qual va ser trobat el cadàver. En aquest lloc es van localitzar empremtes dactilars al seient i la tapa del vàter que la investigació atribueix a la sospitosa. En aquesta mateixa estança es van trobar dues tovalloles tacades amb xampú blau i un guant de plàstic d’un sol ús.
A l’examinar a la presó de Teixeiro les ulleres de Remedios Sánchez es va veure que estaven subjectades per un cordill al coll unit amb una volandera metàl·lica al costat dret. La policia considera «significatiu», que al costat esquerre estava agafat amb un nus a l’haver perdut la volandera.
La policia també esmenta que la sospitosa «només porta una arracada de perla blanca a l’orella dreta, mentre que a l’orella esquerra no en porta cap». En el registre de l’habitatge es va localitzar una arracada desemparellada dins del joier del dormitori de la víctima, però no es detalla si es tracta de la parella que portava la reclusa en el moment del registre. Les imatges de les càmeres mostren que a l’entrar al pis Remedios portava les dues arracades, però que al sortir-ne només en tenia una posada.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros