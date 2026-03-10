Sarau anual
La restauració de Barcelona torna a omplir La Paloma de cares conegudes i homenatja Alberto San Juan
El gremi d'hostaleria local torna a confiar en la faràndula catalana i madrilenya com a ambaixadora de la bona vida.
Meritxell M. Pauné
El Gremi de Restauració de Barcelona ho ha tornat a fer. Aquest dimecres ha omplert la mítica sala La Paloma fins a la bandera amb la seva festa anual de Santa Eulàlia, un sarau al qual ningú no vol faltar. Entre tapes de primera divisió, conversen i es retroben primeres espases polítiques i de l'empresariat, especialment de l'hostaleria, envoltats de cares conegudes de la faràndula de Catalunya i de Madrid.
L'acte té cada any un protagonista cultural, a tall d'homenatjat i ambaixador. Aquest 2026, l'homenatjat ha estat l'actor Alberto San Juan, presentat a més per l'actriu Melani Olivares. Tots dos han recordat les seves primeres obres i la seva estima per la ciutat, i San Juan ha reivindicat la vigència del 'No a la guerra' davant dels conflictes de Palestina i l'Iran.
Entre els convidats de més rang hi havia el president del Parlament, Josep Rull, que ha donat la benvinguda als assistents; l'alcalde, Jaume Collboni, arribat 'in extremis'; i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. No hi han faltat els expresidents Artur Mas i José Montilla, així com tots els líders dels grups de l'oposició municipal, que també hi han tingut presència. També hi havia expolítics de llarga trajectòria barcelonina, com Alberto Fernández Díaz, Paco Sierra, Sònia Recasens o Esther Capella.
La cita també ha servit de posada de llarg social de la nova presidenta del Gremi, Núria Solà, poc amiga dels focus. Entre bastidors, l'hiperactiu director de l'entitat, Roger Pallarols, supervisava cada detall amb un somriure d'orella a orella, sabedor del poder informal que comporta la capacitat de convocatòria d'aquesta trobada.
