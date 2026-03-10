Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Sarau anual

La restauració de Barcelona torna a omplir La Paloma de cares conegudes i homenatja Alberto San Juan

El gremi d'hostaleria local torna a confiar en la faràndula catalana i madrilenya com a ambaixadora de la bona vida.

Meritxell M. Pauné

Barcelona

El Gremi de Restauració de Barcelona ho ha tornat a fer. Aquest dimecres ha omplert la mítica sala La Paloma fins a la bandera amb la seva festa anual de Santa Eulàlia, un sarau al qual ningú no vol faltar. Entre tapes de primera divisió, conversen i es retroben primeres espases polítiques i de l'empresariat, especialment de l'hostaleria, envoltats de cares conegudes de la faràndula de Catalunya i de Madrid.

L'acte té cada any un protagonista cultural, a tall d'homenatjat i ambaixador. Aquest 2026, l'homenatjat ha estat l'actor Alberto San Juan, presentat a més per l'actriu Melani Olivares. Tots dos han recordat les seves primeres obres i la seva estima per la ciutat, i San Juan ha reivindicat la vigència del 'No a la guerra' davant dels conflictes de Palestina i l'Iran.

Entre els convidats de més rang hi havia el president del Parlament, Josep Rull, que ha donat la benvinguda als assistents; l'alcalde, Jaume Collboni, arribat 'in extremis'; i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. No hi han faltat els expresidents Artur Mas i José Montilla, així com tots els líders dels grups de l'oposició municipal, que també hi han tingut presència. També hi havia expolítics de llarga trajectòria barcelonina, com Alberto Fernández Díaz, Paco Sierra, Sònia Recasens o Esther Capella.

Notícies relacionades

La cita també ha servit de posada de llarg social de la nova presidenta del Gremi, Núria Solà, poc amiga dels focus. Entre bastidors, l'hiperactiu director de l'entitat, Roger Pallarols, supervisava cada detall amb un somriure d'orella a orella, sabedor del poder informal que comporta la capacitat de convocatòria d'aquesta trobada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  2. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  3. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  4. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  5. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
  6. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  7. Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
  8. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt

La restauració de Barcelona torna a omplir La Paloma de cares conegudes i homenatja Alberto San Juan

Fuies d’aigües residuals a Manresa

Rodalies preveu reobrir la R3 entre la Garriga i Ripoll aquest dimecres

Rodalies preveu reobrir la R3 entre la Garriga i Ripoll aquest dimecres

Què és la marea blava que cobreix platges de la Costa Brava? Així són les 'falses' meduses que arrosseguen els corrents i el vent

Què és la marea blava que cobreix platges de la Costa Brava? Així són les 'falses' meduses que arrosseguen els corrents i el vent

El FABA es desplegarà del 10 al 16 de maig perquè el públic redescobreixi l’Anònima rehabilitada

El FABA es desplegarà del 10 al 16 de maig perquè el públic redescobreixi l’Anònima rehabilitada

Així serà el nou model de supermercats de Mercadona que ja s'està provant

Així serà el nou model de supermercats de Mercadona que ja s'està provant

El Festival de Circ de Solsona amplia les activitats i es fa comarcal

El Festival de Circ de Solsona amplia les activitats i es fa comarcal

Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: "Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus"

Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: "Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus"
Tracking Pixel Contents