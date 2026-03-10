Rull fa el salt a TikTok per acostar el Parlament a la ciutadania
Gisela Boada
Modernitzar la institució i obrir-la a la ciutadania. El president del Parlament, Josep Rull, part d'aquestes dues premisses per impulsar una agenda d'actes institucionals i diverses reformes, tant físiques com digitals, per fer més visible la seva activitat. Una de les iniciatives més visibles en els últims mesos ha sigut la seva aposta per les xarxes socials, tant de la institució com del mateix Rull, que ha fet el salt a TikTok per acostar el Parlament a noves audiències. "Sense perdre el caràcter institucional, el canal permet arribar a un públic determinat –majoritàriament jove– amb un llenguatge més dinàmic i formats més àgils", expliquen fonts de la presidència de la Cambra catalana, per arribar a persones que utilitzen aquest tipus de plataformes "per informar-se".
Conscient que les xarxes socials s'han convertit en una de les principals vies d'accés a la informació per a les noves generacions, el president de l'hemicicle ha volgut reforçar la seva presència digital. Així, a més d'utilitzar -Instagram (14.700 seguidors), Facebook (10.000) i X (184.500), xarxes en les quals ja tenia perfil, Rull també publica vídeos en TikTok des de novembre de l'any passat, on ja supera els 1.300 seguidors.
Divulgació
"Es va posar en marxa com una eina més de transparència –per retre comptes i explicar l'activitat que el president porta a terme– i també de proximitat, amb la voluntat d'acostar el Parlament i l'activitat parlamentària a la ciutadania," afirmen les mateixes fonts. A les seves publicacions, Rull sol aparèixer parlant directament a càmera per explicar la seva agenda institucional, resumeix visites oficials –com la que va realitzar recentment el Mobile World Congress– i relata viatges de la Mesa del Parlament a altres institucions europees, com el que van realitzar a l'hemicicle alemany de Baden-Württemberg al novembre. Les xarxes socials serveixen a Rull per divulgar la història del Parlament. En algunes publicacions explica elements de l'edifici i episodis històrics vinculats a la institució, com el significat del quadre 7 de novembre, d'Antoni Tàpies.
