Del 2 al 6 de juliol
Barcelona rebrà el Tour il·luminant espais de groc i amb una ‘fan zone’ a Ciutat Vella
El regidor d’Esports, David Escudé, remarca que la Gran Départ va deixar més de 100 milions d’euros de beneficis a Bilbao i Florència i anuncia un programa de foment de la bicicleta per a escolars i adults lligat a la volta francesa
MÉS BARCELONA | David Escudé, regidor d’Esports: «A Barcelona farem història amb la sortida del Tour»
Jordi Ribalaygue
Queden menys de quatre mesos perquè el pilot del Tour de França, la més important i prestigiosa competició ciclista del món, prengui la sortida per primera vegada a Barcelona i recorri terres catalanes durant tres etapes. L’anomenada Gran Départ mobilitzarà una caravana de mil vehicles, de 400 a 500 voluntaris a peu de carrer i grans recursos per a un esdeveniment esportiu de repercussió planetària que tornarà a exhibir l’urbs i Catalunya al món. L’Ajuntament –que volia organitzar la sortida des de fa més de sis anys i en fa tres que la dissenya al detall– vol que la rebuda a la volta francesa sigui «una gran festa familiar» i deixi un llegat. Així ho ha expressat el regidor d’Esports, David Escudé, que ha avançat alguns aspectes del programa que envoltaran l’esdeveniment en un acte organitzat per Barcelona Global, l’associació que reuneix 281 empreses, centres d’investigació, escoles de negocis, universitats i institucions culturals rellevants de la ciutat.
«La clau és que tots els barcelonins i barcelonines se’l facin seu», ha postulat Escudé, que ha revelat que s’instal·larà un ‘fan park’ amb pantalla gegant a Ciutat Vella. «És un dels pocs districtes per on no passarà el Tour», ha al·legat el regidor. Aquesta zona per a aficionats obrirà el 2 de juliol en un emplaçament encara per concretar. Serà un dia abans de la gran presentació dels equips –amb el recinte modernista de l’hospital de Sant Pau i la Sagrada Família de teló de fons– i dos dies abans que es disputi la contrarellotge per equips amb què arrencarà la Grande Boucle. La ‘fan zone’ serà d’entrada gratuïta, congregarà activitats i exhibicions i comptarà amb l’única pantalla que s’instal·larà per seguir les etapes a la ciutat.
«Si el Tour ve a la ciutat, la gràcia és viure’l al carrer, acompanyant els ciclistes», ha recordat Escudé. A més, els organitzadors pretenen que Barcelona respiri el Tour amb temps. La ciutat prepara un acte per al 26 de març a l’Arc de Triomf, a 100 dies de la crono inaugural i que es concep com un homenatge als 25 clubs ciclistes de la ciutat. «Volem que tothom estigui al cas que Barcelona es transformarà durant uns dies», ha exposat Escudé.
A més, per al 30 de maig es programa una festa de la bicicleta estretament lligada a la volta francesa. S’hi suma el fet que Barcelona es vol guarnir amb el color per excel·lència del Tour, el groc, el distintiu del mallot de líder. En aquest sentit, Barcelona està planejant que diferents punts de la ciutat s’il·luminin de groc, perquè «la ciutadania visqui en primera persona» l’ocasió, ha defensat Escudé. Al seu torn, l’Ajuntament està en converses amb els eixos comercials perquè els establiments es decorin per a l’ocasió. «La llum anirà molt lligada als actes de promoció del Tour, la ciutat ha de viure el groc», ha esgrimit el regidor.
Més de 100 milions de retorn
Així mateix, el regidor ha afirmat que tan important és que la volta ciclista vingui a Barcelona «com el que deixa i promociona». Barcelona i les administracions catalanes assumeixen una factura de vuit milions d’euros per l’acollida del Tour, cosa que calculen que es compensarà de sobres amb el retorn econòmic d’un esdeveniment que Escudé ha situat en la «classe mitjana alta» del món de l’esport. El regidor ha explicat que el retorn econòmic de les partides del Tour des de Bilbao i Florència en els últims anys s’estima en «més de 100 milions d’euros».
En tot cas, el regidor ha afirmat que Barcelona no ha ambicionat el Tour per captar més turisme, i menys al juliol, quan la ciutat ja és plena de visitants. «Amb un recorregut tan ampli a Catalunya, el turisme es repartirà per tot arreu», ha pronosticat. D’altra banda, el regidor ha apuntat que una herència del Tour serà accelerar la pavimentació de la plataforma marina del Fòrum, on els corredors prendran la sortida en la contrarellotge per equips i que està previst remodelar en els pròxims anys.
Foment de la bicicleta
A més, el regidor ha esbossat que, en paral·lel als preparatius de les etapes i el que les envolta, es traça un programa de foment de l’ús de la bicicleta a les escoles, en línia amb el projecte perquè els alumnes tinguessin una aproximació a la vela que s’ha mantingut després de l’edició de la Copa Amèrica el 2024. Així mateix, el pla per ensenyar anar amb bicicleta i perfeccionar la tècnica dels que ja saben es vol ampliar als familiars dels escolars, amb formació també per a adults.
«Hem detectat que, tot i que no ho sembli, no tothom a Barcelona sap anar amb bicicleta», ha comentat Escudé. «Hi ha nous veïns que no saben anar amb bicicleta o no tenen espai per anar amb bicicleta –ha justificat–. Hem començat amb les escoles, amb un programa similar al que tenim amb la vela, però amb una visió diferent, també a nivell familiar, perquè podem facilitar el coneixement de la bicicleta abans i després del Tour, millorar la tècnica dels que ja en saben i fer-ho molt popular».
Encara més, el regidor ha brandit que, més enllà de la xarxa de carril bici de Barcelona, el ciclisme mereix potenciar-se encara més a l’urbs. «La bicicleta ha de ser un dels transports d’aquesta ciutat, no només agafar la bicicleta per fer esport, sinó com un sistema de transport en aquesta ciutat, d’això es tracta», ha argumentat.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros