La UB assenyala incompatibilitats entre la norma i el dret europeu

Un dictamen de la Fundació Bosch i Gimpera, sol·licitat per la patronal Unauto-VTC, pronostica "un règim de monopoli per al taxi".

Conductors de VTC. | FERRAN NADEU

Glòria Ayuso

Barcelona

Un informe jurídic redactat per la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB) i encarregat per la patronal Unauto-VTC assenyala que la futura llei del taxi que es començarà a debatre aquesta setmana al Parlament té "múltiples contradiccions i incompatibilitats" amb el dret europeu. El document, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, assenyala que aquestes incompatibilitats es donen especialment en la llibertat d’establiment, la competència entre operadors i la "imposició de restriccions injustificades als VTC". També assenyala que la "falta" de prou estudis empírics i de justificacions tècniques debiliten la fonamentació de la norma i alerta que podria comportar reclamacions patrimonials contra l’Estat.

Entre les justificacions de l’informe està que la llei estableix "diferències artificials" entre el taxi, com a servei d’interès econòmic general, i els VTC, una diferència que, segons el document, no té fonament i contradiu la jurisprudència europea. A més, assenyala que la llei crea "un règim de monopoli per al taxi i vulnera la llibertat d’establiment" del Tractat de Funcionament de la UE.

Precedent de judicialització

El diagnòstic el signen el catedràtic de dret administratiu José Esteve Pardo i el professor titular de dret administratiu Marc Tarrés. Partint del document, la patronal del sector de lloguer de vehicles amb conductor a Catalunya adverteix que la proposició de llei de transport de persones en vehicles de fins a nou places no té prou solidesa jurídica.

Notícies relacionades

Remarca "múltiples inconsistències i contradiccions" amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) al considerar que l’esborrany de llei busca "blindar" les disposicions que aquest tribunal va declarar contràries al dret europeu el 2023 en una sentència contra el reglament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limitava el nombre de llicències als VTC. En aquell moment, el TJUE va considerar que atorgar una llicència de VTC per cada 30 de taxis i exigir obtenir una autorització específica addicional suposaven una restricció a la llibertat d’establiment consagrada en el dret de la Unió.

