Nostàlgia olímpica
Torna Cobi: venen l’“últim” marxandatge original de Barcelona 92
Una botiga en línia ven figures, clauers i llapis oficials de la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona
El Periódico
Els nostàlgics de la Barcelona olímpica estan d’enhorabona. Una botiga en línia ha posat a la venda part de l’estoc original de marxandatge de Cobi, la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.
Es tracta d’articles fabricats a finals dels anys 80 que, segons expliquen des de la botiga Cobi Barcelona, han romàs guardats durant tot aquest temps i ara tornen a sortir a la venda fins a exhaurir existències. Entre els objectes disponibles hi ha clauers, figuretes o llapis amb la imatge del popular personatge, a qui molts guarden una estima especial.
Cobi va ser creat pel dissenyador Javier Mariscal i representava un gos pastor català (un gos d’atura), amb un somriure simpàtic dibuixat a la cara. Amb el pas del temps, s’ha acabat convertint en un dels símbols més recordats d’aquells Jocs, i també de la transformació que va viure la capital catalana els anys previs al 1992. A més, les generacions següents, tot i no haver viscut aquell esdeveniment, han crescut sentint-ne a parlar i continuen reconeixent-ne la mascota.
Des de la botiga expliquen que han recuperat “l’estoc restant de la producció oficial del 1988”, peces que feia 37 anys que estaven emmagatzemades. Ara les venen com a objectes per a col·leccionistes o per a aquells nostàlgics que simplement volen recuperar un record d’aquella època.
“No són ninots, són història, són nostàlgia i són un bocí de Barcelona”, assenyalen des del web, on parlen de l’“últim lot disponible” de productes oficials de Barcelona’92.
