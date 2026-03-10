Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nostàlgia olímpica

Torna Cobi: venen l’“últim” marxandatge original de Barcelona 92

Una botiga en línia ven figures, clauers i llapis oficials de la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona

Cobi en el desè aniversari dels jocs de Barcelona, el 2002.

El Periódico

Barcelona

Els nostàlgics de la Barcelona olímpica estan d’enhorabona. Una botiga en línia ha posat a la venda part de l’estoc original de marxandatge de Cobi, la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

Es tracta d’articles fabricats a finals dels anys 80 que, segons expliquen des de la botiga Cobi Barcelona, han romàs guardats durant tot aquest temps i ara tornen a sortir a la venda fins a exhaurir existències. Entre els objectes disponibles hi ha clauers, figuretes o llapis amb la imatge del popular personatge, a qui molts guarden una estima especial.

Cobi va ser creat pel dissenyador Javier Mariscal i representava un gos pastor català (un gos d’atura), amb un somriure simpàtic dibuixat a la cara. Amb el pas del temps, s’ha acabat convertint en un dels símbols més recordats d’aquells Jocs, i també de la transformació que va viure la capital catalana els anys previs al 1992. A més, les generacions següents, tot i no haver viscut aquell esdeveniment, han crescut sentint-ne a parlar i continuen reconeixent-ne la mascota.

Des de la botiga expliquen que han recuperat “l’estoc restant de la producció oficial del 1988”, peces que feia 37 anys que estaven emmagatzemades. Ara les venen com a objectes per a col·leccionistes o per a aquells nostàlgics que simplement volen recuperar un record d’aquella època.

“No són ninots, són història, són nostàlgia i són un bocí de Barcelona”, assenyalen des del web, on parlen de l’“últim lot disponible” de productes oficials de Barcelona’92.

