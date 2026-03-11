Candidatura vencedora
Barcelona acollirà la convenció mundial del club de líders i filantrops Rotary el 2029
L’organització anuncia que fins a 20.000 participants de 140 països es reuniran durant cinc dies a la ciutat, amb un impacte de 68 milions d’euros
Meritxell M. Pauné
La ciutat de Barcelona acollirà la Convenció de Rotary International del 2 al 6 de juny del 2029 i rebrà uns 20.000 participants. La xarxa mundial de clubs Rotary, que reuneix líders locals i voluntaris des de fa més d’un segle per realitzar obres benèfiques i contribucions a la pau, ha triat la capital catalana per a la seva trobada anual. En un comunicat, ha donat a conèixer que la cita se celebrarà a la Fira de Barcelona i ha estimat que generarà un impacte d’uns 68 milions d’euros per a l’economia local, a més de la repercussió en territoris pròxims pels viatges turístics que puguin realitzar a continuació els assistents.
Es tracta d’un club fundat per Paul Harris el 1905 i del qual formen part empresaris, professionals i líders cívics influents. Presumeix de ser el club més antic del món d’aquest tipus. A més de compartir el seu interès per la filantropia, els socis amplien contactes i sinergies personals gràcies al club. Destacades personalitats de Catalunya, per exemple de l’àmbit mèdic i de l’advocacia, formen part de l’entitat.
Els membres de Rotary fan una crida a la seva reunió anual ‘mini-Nacions Unides’, perquè hi acudeixen socis de més de 140 països. Assisteixen a sessions plenàries i tallers, exposen projectes humanitaris i realitzen activitats culturals i de ‘networking’. «Les convencions de Rotary són espais on convergeixen les idees, el servei i la col·laboració, i on es reuneixen persones de tot el món per compartir experiències, treballar a favor de solucions i forjar relacions duradores», assegura el president de Rotary International, l’ortodontista italià Francesco Arezzo.
Segona cimera en 27 anys
«Ens complau tornar a Barcelona el 2029: és una ciutat amb una sòlida perspectiva internacional i una trajectòria impecable d’acollir la nostra comunitat rotària mundial», afegeix. «Ser seu de la Convenció és un honor i una responsabilitat», assenyala el consultor i empresari Sergio Aragón, president de la Comissió Organitzadora Anfitriona de Barcelona 2029 i soci del Club Rotari de Barcelona Diagonal.
Barcelona ja va acollir aquest esdeveniment mundial de Rotary el 2002, quan hi van assistir més de 16.800 persones de tot el món, així com el premi Nobel de la pau i expresident soviètic Mikhaïl Gorbatxov. Reunions més recents han acollit Tawakkol Karman, guanyadora del premi Nobel de la pau i defensora dels drets humans; Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l’Organització Mundial de la Salut; o Graça Machel, reconeguda activista dels drets de les dones i els nens.
Candidatura impulsada des de Barcelona
L’elecció del destí 2029 no ha sigut casual. Els socis del club barceloní van impulsar una candidatura que va sumar el suport de la resta dels rotaris catalans, així com dels espanyols i portuguesos, amb la complicitat de l’Ajuntament de Barcelona, el Barcelona Convention Bureau i Fira de Barcelona. A la península Ibèrica Rotary compta amb uns 7.000 afiliats.
«L’elecció de Barcelona per acollir la Convenció Internacional de Rotary confirma una vegada més l’atractiu i la solvència de la ciutat», apunta l’alcalde Jaume Collboni, a través del comunicat de Rotary. «La convenció ofereix l’oportunitat de posicionar Barcelona internacionalment com una ciutat alineada amb els valors humanitaris, culturals i prodiversitat, alhora que mostra la cultura, la innovació i les experiències dels visitants de la ciutat, genera un impacte econòmic significatiu i contribueix al llegat de la ciutat i al retorn cap al territori», afegeix.
Entitat discreta i centenària
El club rotari de Barcelona es va fundar el 1922 i l’Ajuntament de Barcelona va retre homenatge als seus fundadors el 2009. L’aleshores alcalde Jordi Hereu va felicitar una delegació formada per prestigiosos socis locals com Joaquim Llimona, Joan Dexeus, Moisés Broggi, José Maria Mesa i Xavier Mateu. Aquest febrer del 2026, Jaume Collboni va entregar les distincions d’entitat centenària a 11 entitats i institucions de la ciutat, inclòs aquest club.
Les seves accions solidàries solen ser discretes. Rotary cita com a exemples la col·laboració amb hotels i altres col·laboradors per cedir més de 1.300 àpats setmanals als menjadors socials locals, col·lectes de fons per als afectats per la dana a València o famílies amb malalts d’Alzheimer. El 2022 va transcendir que Rotary havia finançat l’ampliació i renovació del menjador social Caliu-Espai d’Acolliment, amb seu a la parròquia Sant Joan d’Horta de Barcelona, desbordada de peticions per la pandèmia. Segons l’organització, a tot el món han mobilitzat més de 5.500 milions de dòlars per finançar programes filantròpics.
