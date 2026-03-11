Troballa arqueològica
Barcelona descobreix bales de canó i cases bombardejades durant el setge de 1714 sota un carrer del Born
Unes obres al clavegueram descobreixen fins a quatre projectils de la guerra de Successió i restes de fins a nou edificis construïts entre els segles XVI i XVIII en una antiga via en la qual predominaven tavernes i peixateries
Una excepcional troballa del paviment fundacional de Barcino redibuixa el mapa de la Barcelona romana
Jordi Ribalaygue
Unes obres al clavegueram a prop del mercat del Born, al barri de la Ribera, han permès trobar vestigis del setge a Barcelona durant la guerra de Successió, al segle XVIII. Des del 19 de gener, es desentranyen aquestes restes històriques sota el carrer Antic de Sant Joan, on ha aflorat un tram d’uns 20 metres pertanyents al desaparegut carrer de Caldes. Per ara, s’han localitzat quatre bales de canó i evidències dels impactes dels projectils durant els combats entre l’exèrcit borbònic i els defensors austriacistes de la ciutat.
«Hem documentat bales de canó i les afectacions sobre cases, amb la qual cosa podem afirmar que els bombardejos van arribar fins aquí», ha explicat l’arqueòloga Anna Bordas aquest dimecres, al capdavant de les excavacions que l’Ajuntament ha encarregat a l’empresa Àtics. Es calcula que els sondejos s’allarguin fins a finals d’abril. Entre les que han emergit, la bomba més gran mesura 39 centímetres de diàmetre.
A la rasa de 163 metres quadrats oberta, s’ha descobert el rastre de fins a nou edificis aixecats entre els segles XVI i XVIII, enderrocats en els anys posteriors a la caiguda de Barcelona. Segurament, es van demolir de 1718 cap endavant per obrir l’esplanada que va envoltar la construcció de la Ciutadella, tal com va ordenar Felip V, el primer rei de la dinastia dels Borbons a Espanya. «El que hem trobat és una foto del segle XVIII», ha definit Bordas.
Al seu torn, l’arqueòloga ha il·lustrat que a la zona es va començar a construir cap al segle XIII i que s’han trobat estructures –com un dipòsit– que s’està estudiant si són empremtes d’obres més antigues que les documentades fins ara, i que podrien remuntar-se entorn del segle XIV. Una vegada que acabin de ser examinades, les construccions tornaran a ser cobertes per la calçada. En tot cas, la seva aparició ha obligat a replantejar el traçat de les clavegueres per afectar les relíquies el menys possible.
Zona de pescadors
Pel que els arqueòlegs han pogut comprovar, el traçat de l’extint carrer Caldes no correspon a l’actual d’Antic de Sant Joan. A més, tenia una amplitud excepcional, d’uns cinc metres. Supera els dos o tres metres que les estretes travessies del arrasat antic barri de la Ribera solien mesurar.
Pel que ha vist la llum, era una via eminentment comercial i freqüentada per pescadors en l’època de la conflagració pel tron d’Espanya. «Cap a la zona que dona a la costa, hi havia hostals i tavernes, molt relacionades amb el port, i a la part superior, hi havia botigues de pesca salada i bacallaneries», ha distingit Bordas.
Els arqueòlegs han trobat les restes de graelles de cocció, xemeneies i grans tenalles, vinculades als comerços i les tavernes portuàries del lloc. La collita de troballes ha sigut fructífera: sota terra, han tret una gran quantitat de monedes, algun anell, trossos de culleres, també bales i molts fragments de pipes de caolí. «Són un material molt propi de les tavernes», ha identificat Bordas, que ha datat tots aquests estris entre el segle XVI i XVIII.
