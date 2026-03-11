Recerca científica
Barcelona lidera un projecte per estudiar el cultiu d’espirulina a l’espai i veure si es podria incloure en futurs menús marcians
Diversos centres d’investigació i empreses catalanes s’han unit per portar a terme un experiment pioner amb aquests cianobacteris a l’Estació Espacial Internacional
Els enciams espacials ja són aquí: així es cultiva de camí a Mart
Valentina Raffio
Barcelona es llança a l’espai per a ni més ni menys que estudiar el cultiu extraterrestre d’espirulina, un cianobacteri conegut pel seu altíssim valor nutricional i les seves propietats beneficioses per a la salut. A la Terra, aquest compost s’ha popularitzat com a suplement per augmentar l’energia, millorar la salut cardiovascular i enfortir el sistema immunològic. Per això, segons defensa un grup d’investigadors catalans, aquest cultiu podria ser clau per a futures missions espacials i, eventualment, fins i tot per alimentar les primeres colònies humanes a Mart. Diversos centres de recerca i empreses de Barcelona s’han aliat per llançar un «projecte pioner» per estudiar el cultiu i les propietats de l’espirulina a l’Estació Espacial Internacional i entendre com aquest cianobacteri es comporta en condicions de microgravetat i absència de llum.
El treball agafa el nom de Limnospira on ISS, està finançat per l’Agència Espacial Espanyola (AEE) amb un pressupost inicial de 598.000 euros i uneix les forces d’institucions com l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’empresa espacial Sener i l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC). Els científics afirmen que, des de Barcelona, es crearan «‘cassettes’ de cultiu hermètics» amb sensors òptics, il·luminació led i sistemes de monitoratge per cultivar les plantes. Després, les mostres s’enviaran a l’Estació Espacial Internacional a bord d’alguna missió. Una vegada allà, els astronautes incorporaran el sistema al seu sistema d’incubadores perquè les algues creixin en condicions de microgravetat. Finalment, les mostres es refrigeraran i tornaran a la Terra per comparar el seu creixement i eficiència fotosintètica amb cultius de control terrestres.
Sistema autosuficient
El procés complet de l’experiment durarà almenys 18 mesos, incloent la preparació dels cultius a la Terra, l’enviament de les càpsules a l’espai, el període d’estudi a l’Estació Espacial Internacioanl i el posterior trasllat i anàlisis de les mostres al laboratori. Tot apunta que els cultius catalans d’espirulina es mantindran a l’espai durant un mínim de dues setmanes i després tornaran a Barcelona. Els experts afirmen que, gràcies a les tecnologies desplegades, el seu objectiu és avaluar com respon l’espirulina a les condicions espacials, mesurant-ne el creixement, l’eficiència fotosintètica i la capacitat de recuperació després de períodes de foscor. Tot això, amb l’objectiu de determinar si pot formar part de sistemes biorregeneratius autosuficients per a futures missions de llarga durada.
Segons explica Francesc Gòdia, investigador de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’espirulina és una de les grans promeses de l’alimentació espacial perquè es tracta d’un cianobacteri capaç de generar oxigen, produir aigua i proporcionar aliments als astronautes de manera «sostenible i independent de subministraments procedents de la Terra». Tot això converteix aquest compost en el candidat ideal per crear «sistemes circulars» per afrontar les missions de llarga durada com, per exemple, el de futures colònies a la Lluna o a Mart. «La seva alta concentració de proteïnes la fa apta com a suplement nutricional per als astronautes», afirma l’especialista, que liderarà aquest estudi.
