Barcelona rebrà el Tour il·luminant espais de groc
El regidor d’Esports destaca que el Grand Départ va deixar més de 100 milions de beneficis a Bilbao i Florència i anuncia una ‘fan zone’ a Ciutat Vella.
Jordi Ribalaygue
Queden menys de quatre mesos perquè el pilot del Tour de França, la competició ciclista més important, prengui la sortida per primera vegada a Barcelona i travessi terres catalanes durant tres etapes. L’anomenat Grand Départ (gran sortida) mobilitzarà una caravana de mil vehicles, de 400 a 500 voluntaris i grans recursos per a un esdeveniment esportiu de repercussió planetària que, al mateix temps que exhibeix l’urbs i Catalunya al món, l’Ajuntament vol que la rebuda a la ronda gal·la sigui una "gran festa major de l’esport" que "la ciutadania visqui en primera persona" i deixi un llegat. Així ho va expressar ahir el regidor d’Esports, David Escudé, que va avançar alguns detalls que envoltaran l’esdeveniment en un acte organitzat per Barcelona Global, l’associació que reuneix 281 empreses, centres d’investigació, escoles de negocis, universitats i institucions rellevants de la ciutat.
Escudé va augurar que el pas del Tour per Barcelona serà "possiblement l’esdeveniment esportiu que arrencarà més passió i que arrossegarà més gent al carrer després dels Jocs Olímpics" de 1992. Va revelar que s’instal·larà un Fan Park amb pantalla gegant a Ciutat Vella. "És un dels pocs districtes per on no passarà el Tour", va al·legar.
Aquesta zona per a aficionats obrirà el 2 de juliol en un emplaçament encara per concretar. Serà un dia abans de la gran presentació dels equips, amb el Recinte Modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de teló de fons. Al seu torn, la fan zone s’estrenarà dos dies abans de la contrarellotge per equips amb la qual arrencarà una edició amb un protagonista indiscutible, Tadej Pogacar, que aspira a coronar-se per cinquena vegada a París. El recinte per als seguidors de la Grande Boucle serà d’entrada gratuïta, congregarà activitats i exhibicions i comptarà amb l’única pantalla que s’instal·larà per seguir les etapes.
Els organitzadors pretenen que Barcelona respiri el Tour amb temps. La capital prepara un acte el 26 de març a Arc de Triomf concebut com un homenatge als 25 clubs ciclistes de la ciutat. "Volem que tothom estigui al cas que Barcelona es transformarà durant uns dies", va exposar Escudé.Els organitzadors pretenen que Barcelona respiri el Tour amb temps. Com a aperitiu, la capital prepara un acte per al 26 de març a Arc de Triomf, a 100 dies de la crono inaugural i concebut com un homenatge als 25 clubs ciclistes de la ciutat. "Volem que tothom estigui al cas que Barcelona es transformarà durant uns dies", ha exposat Escudé. A més, per al 30 de maig es programa una festa de la bicicleta lligada a la ronda francesa. Barcelona vol adornar-se amb el color del Tour, el que distingeix el mallot de líder. En aquest sentit, planeja que diferents punts s’il·luminin de groc. L’Ajuntament està en converses amb els eixos comercials perquè els establiments es decorin per a l’ocasió. "La ciutat ha de viure el groc", va esgrimir el regidor.A més, per al 30 de maig es programa una festa de la bicicleta estretament lligada a la ronda francesa. S’hi suma que Barcelona vol adornar-se amb el color per excel·lència del Tour, el que distingeix el mallot de líder. En aquest sentit, Barcelona planeja que diferents punts s’il·luminin de groc. Al seu torn, l’ajuntament està en converses amb els eixos comercials perquè els establiments es decorin per a l’ocasió. "La ciutat ha de viure el groc", ha esgrimit el regidor.
Foment de la bicicleta
Barcelona i les administracions catalanes assumeixen una factura de vuit milions d’euros per acollir el Tour, cosa que es compensarà amb el retorn econòmic de l’esdeveniment: la sortida del Tour des de Bilbao i Florència en els últims anys es taxa en "més de 100 milions d’euros".Així mateix, el regidor ha afirmat que tan important és que la volta ciclista vingui a Barcelona "com el que deixa i promociona". Barcelona i les administracions catalanes assumeixen una factura de vuit milions d’euros per acollir el Tour, cosa que calculen que es compensarà de sobres amb el retorn econòmic d’un esdeveniment que Escudé ha situat en la "classe mitjana alta" del món de l’esport. El regidor ha explicat que el retorn econòmic de les partides del Tour des de Bilbao i Florència en els últims anys es taxa en "més de 100 milions d’euros".
El regidor va esbossar, també, un programa per fomentar l’ús de la bicicleta a les escoles. El pla per ensenyar a anar amb bicicleta i perfeccionar habilitats es vol ampliar als familiars dels escolars, amb formació també per a adults.En paral·lel als preparatius de les etapes, el regidor ha esbossat que es traça un programa per fomentar l’ús de la bicicleta a les escoles, en línia amb el projecte perquè els alumnes s’aproximin a la vela després de l’edició de la Copa Amèrica el 2024. Asmisme, el pla per ensenyar anar amb bicicleta i perfeccionar habilitats dels que ja saben es vol ampliar als familiars dels escolars, amb formació també per a adults. El regidor va dir que, més enllà de la xarxa de carril bici, el ciclisme mereix potenciar-se encara més. "La bicicleta ha de ser un dels transports d’aquesta ciutat", va argumentarEl regidor ha brandit que, més enllà de la xarxa de carril bici, el ciclisme mereix potenciar-se encara més a l’urbs. "La bicicleta ha de ser i ha de ser un dels transports d’aquesta ciutat, no només agafar la bicicleta per fer esport, sinó com un sistema de transport en aquesta ciutat, d’això es tracta", ha argumentat.
