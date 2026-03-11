Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona buscarà dos refugis antiaeris mai reoberts des de la Guerra Civil a Sant Andreu

La reforma d’un carrer durant la tardor vinent inclourà excavacions per mirar de localitzar dos dels més de 1.300 búnquers habilitats per protegir els barcelonins davant els bombardejos

Refugi antiaeri recuperat i reobert aquest 2025 a la Torre de la Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona.

Refugi antiaeri recuperat i reobert aquest 2025 a la Torre de la Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. / ELISENDA PONS

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Fer obres a Barcelona comporta sovint topar-se amb la història de la ciutat. Va passar amb la construcció de la futura estació de l’AVE a la Sagrera, que va descobrir una gran vil·la romana en la qual s’efectuarà una nova tanda de prospeccions. Ha passat també amb la recentment acabada posada al dia de la Via Laietana, amb troballes en una punta i una altra de l’avinguda. La remodelació de la Rambla també ha sigut prolífica localitzant vestigis i, fins i tot, han emergit restes d’un barco del segle XV durant els treballs en el futur complex científic de la Ciutadella del Coneixement.

No és inusual que els arqueòlegs supervisin reformes en llocs on se sospita que poden rastrejar petjades d’altres èpoques i, de la mateixa manera que passa amb grans intervencions, també les obres de menor calat poden ser propícies per retrobar-se amb el passat de la capital. És el que es presumeix que pot oferir la rehabilitació d’un petit tram de carrer a Sant Andreu: es creu que allà podria destapar-se almenys part de dos refugis antiaeris de la Guerra Civil, inexplorats des del final de la contesa el 1939.