Barcelona es converteix en una de les millors ciutats d'Europa per gaudir del futbol

El futbol és un dels esports que més interès desperta a tot el món. El que atrau tants seguidors no és només la competició, sinó també totes les activitats i hàbits que hi ha al darrere, com el turisme esportiu, que és fonamental per a molts dels seus aficionats.
Segons un estudi sobre la cultura dels seguidors de futbol, la capital catalana s'ha consolidat com la segona millor ciutat d'Europa per viatjar a gaudir de l'esport en directe.
Opinió de 5.000 aficionats
L'informe ha recollit l'opinió de 5.000 aficionats de les cinc grans lligues del continent, Espanya, Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia, amb una mostra de mil seguidors per país.
Els experts en investigació de mercat OnePoll han fet aquest estudi, que ha estat encarregat per la UEFA Europa League i la UEFA Conference League, patrocinat per l'empresa Enterprise Rent A Car.
Millor ciutat espanyola per viatjar
Els resultats mostren que el país que lidera el podi dels llocs europeus favorits on més gaudeixen del futbol és el Regne Unit, segons els espanyols. Aquest té el triple de popularitat que la segona opció, Itàlia.
Així mateix, Londres és la ciutat més escollida com a destí favorit per desplaçar-se, que ha obtingut un 32% dels vots espanyols. Després d'aquesta ciutat, la segona és Barcelona, amb un 13%, i, després, Madrid amb un 11%. Per tant, la millor ciutat espanyola per viatjar a gaudir d'un partit és la capital de Catalunya.
Tanmateix, la millor ciutat espanyola per veure futbol és Madrid, segons el 35% dels votants espanyols. La segueixen Barcelona (22%), Sevilla (12%) i Bilbao (11%).
Gastronomia espanyola
Els aficionats espanyols també han votat Madrid com la millor opció gastronòmica del futbol nacional. Un de cada quatre afirma que la cuina de l'entorn i de dins de l'estadi és la millor del país. Barcelona queda al darrere, amb un 15%, i Sant Sebastià és la tercera.
Entre els cinc països europeus enquestats, Espanya es considera la favorita per obtenir aperitius, amb un 72% dels vots.
Hàbits del dia del partit
Els seguidors espanyols es consideren els més apassionats (52%). A més, passen un 30% del partit cantant, mentre que els anglesos ho fan durant un 24%.
La majoria dels apassionats del país tenen una superstició per al dia del partit, com portar una peça de roba específica, cosa que fa un 78%, o anar-se'n del partit abans del xiulet final: un 32% declara fer-ho de manera habitual, mentre que un 56% ho ha fet almenys una vegada.
Dedicació dels seguidors
Els seguidors que acudeixen a partits habitualment, ho fan sense importar el clima que faci, el resultat del partit, i fins i tot la majoria, el 81%, està disposada a viatjar tres o més hores per assistir a un encontre.
La dedicació dels aficionats pel seu equip supera el fet de guanyar el partit: un 66% afirma que el resultat no és el més important. Per a la majoria d'ells, en canvi, és més important valorar la història del club, l'ambient durant la competició i el vincle amb la seva comunitat.
