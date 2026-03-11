En el pròxim Consell Executiu
Catalunya desplega la llei ELA amb ajudes de fins a 15.000 euros al mes per a dependents extrems
La mesura compta amb el vistiplau d’ERC, els Comuns i les entitats que treballen amb els pacients
Pau Lizana Manuel
El Govern aprovarà dimarts vinent, en el Consell Executiu, el decret que regularà el desplegament de la llei ELA a Catalunya, segons ha anunciat aquest dimecres durant el ple del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa. Catalunya es convertirà així en la segona comunitat autònoma a adaptar la mesura estatal, després que ho fes fa fa uns dies Castella i Lleó, i preveu ampliar les prestacions previstes en la llei fins als 14.788 euros al mes per als casos en què els pacients necessiten una atenció de 24 hores diàries.
En el text aprovat per unanimitat al Senat l’octubre del 2024, les ajudes fixen un màxim de 9.850 euros per pacient –la meitat les assumeix l’Estat i la resta les comunitats autònomes–, però la Generalitat realitzarà una adaptació addicional d’entre 2.500 i 5.000 euros perquè els pacients amb una dependència més extrema puguin sufragar els cinc professionals que, segons calculen, són necessaris perquè rebin una atenció adequada de manera permanent.
Amb el decret que s’ha d’aprovar dimarts vinent, el Govern també pretén esquivar una de les condicions que preveu la norma estatal i només hauran d’assumir un copagament del 5% del cost de l’ajuda rebuda les persones que superin en 5,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), cosa que equival a uns 57.000 euros a l’any. Per a la resta de beneficiaris, l’ajuda no tindrà cap cost.
La mesura compta amb el vistiplau d’ERC i els Comuns i també ha sigut consensuada amb entitats socials, com la Fundació Miquel Valls, que treballen amb persones que pateixen la malaltia. Tant als grups parlamentaris com a aquestes associacions, Illa els ha agraït «el seu esforç i treball» per desplegar la mesura. En conjunt, la Generalitat espera desemborsar uns 20 milions d’euros per assumir el desplegament de la llei.
Criteris i terminis
Per poder accedir a les ajudes previstes en la llei ELA, els sol·licitants hauran de tenir reconegut el grau III+ de dependència. Segons calcula el Govern, de les prop de 800 persones que avui tenen diagnositicada esclerosi lateral amiotròfica, unes 200 complirien els requisits per rebre les prestacions.
En concret, perquè es pugui reconèixer aquest grau de dependència, els sol·licitants han d’acreditar en un informe mèdic almenys dues d’aquestes tres condicions: necessitar ventilació mecànica més de vuit hores al dia, necessitar aspiracions de secrecions diàriament o tenir el tren superior immobilitzat.
La Conselleria de Drets Socials ja ha previst que, a més dels informes mèdics necessaris, s’assigni a cada cas un gestor que dependrà directament del departament i que haurà de valorar un a un els casos que rebin l’ajuda. Les ajudes es podran començar a sol·licitar a partir del 19 de març de manera presencial o electrònica i es preveu que les prestacions arribin a les butxaques dels pacients a partir del mes de juny, ja que el termini màxim de resposta de l’Administració serà de tres mesos.
