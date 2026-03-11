Catalunya destina 390 milions a l’escola concertada
La partida econòmica, per distribuir fins al 2030, es destinarà a despeses de funcionament, dotacions de plantilles i finançament de material escolar.
Olga Pereda
Un dia després de tancar un pacte "històric" amb els sindicats CCOO i la UGT per apujar el sou als docents de l’escola pública, el Govern va tancar ahir un acord per a la millora dels recursos que rep a Catalunya l’escola concertada, de titularitat privada però cofinançada amb fons públics. La injecció econòmica, que té com a objectiu fer front a l’"infrafinançament" d’aquests centres, ascendirà a 391 milions fins al 2030. L’acord beneficiarà 700 escoles i els seus 345.000 alumnes i 20.000 docents.Un dia després de tancar un pacte "històric" amb els sindicats CCOO i UGT per augmentar el sou als docents de l’escola pública i dotar de recursos els centres perquè siguin més inclusius, el Govern ha tancat aquest dimarts un acord per a la millora dels recursos que rep a Catalunya l’escola concertada, de titularitat privada però cofinançada amb fons públics. La injecció econòmica, que té com a objectiu fer front a l’"infrafinançament" d’aquests centres, ascendirà a 391 milions d’euros fins al 2030. Aquest acord beneficiarà 700 escoles i els seus 345.000 alumnes i 20.000 docents.
El president, Salvador Illa, va subscriure l’acord en un acte celebrat a la Generalitat amb els representants de les patronals Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.El president, Salvador Illa, ha subscrit l’acord en un acte celebrat al Palau de la Generalitat amb els representants de les patronals Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.
Els 391 milions que aportarà el Govern a l’escola concertada entre el 2026 i el 2030 es distribuiran en tres àrees: despeses de funcionament (193,1 milions), dotacions de plantilles (155,9 milions) i finançament dels ajuts per a material escolar (41,9 milions). El conseller d’Educació en funcions, Albert Dalmau, va remarcar que el finançament permetrà "reforçar la lluita contra la segregació escolar en el conjunt del sistema educatiu".Els 391 milions que aportarà el Govern a l’escola concertada entre el 2026 i el 2030 es distribuiran en tres àrees: despeses de funcionament (193,1 milions), dotacions de plantilles (155,9 milions) i finançament dels ajuts per a material escolar (les anomenades ‘motxilles escolars’, amb 41,9 milions). El titular de la Presidència i actual conseller d’Educació en funcions, Albert Dalmau, ha remarcat que el finançament permetrà també "reforçar la lluita contra la segregació escolar en el conjunt del sistema educatiu". Illa va destacar que es dota dels recursos necessaris per "continuar desenvolupant una tasca positiva per al país". Va recordar que suposarà el primer augment de plantilles a l’escola concertada des del curs 1995-1996.Durant la seva intervenció, Illa ha destacat que aquest acord és "històric" amb què es "reconeix el paper i la tradició a Catalunya de l’escola d’iniciativa social" i se’l dota dels recursos necessaris per "continuar desenvolupant una tasca positiva per al país". Ha recordat que suposarà el primer augment de plantilles a l’escola concertada des del curs 1995-96.
El president va posar en valor que l’acord dona continuïtat al firmat dilluns amb CCOO i la UGT per a la xarxa pública, malgrat que els sindicats majoritaris (Ustec i Professors de Secundària-Aspepc) se’n van desmarcar. "S’ha de ser ambiciós i tenir actitud transformadora. Estic convençut –va dir Illa– que veurem resultats positius a final de curs i que entre tots situarem el nivell educatiu de Catalunya a l’altura del que és capaç".El president ha posat de relleu que l’acord dona continuïtat al firmat aquest dilluns amb CCOO i UGT per a la xarxa pública, malgrat que els sindicats majoritaris (Ustec i Professors de Secundària-Aspepc) es van desmarcar. "S’ha de ser ambiciós i tenir actitud transformadora. Les coses no canvien d’un dia per l’altre ni en un curs, però estic convençut que veurem resultats positius a final de curs i que entre tots situarem el nivell educatiu de Catalunya a l’altura del que és capaç", ha afegit Illa.
Més docents
La distribució dels 193,1 milions destinats a despeses de funcionament es repartirà en funció de l’alumnat vulnerable socioeconòmicament (NESE B) que tingui cada escola. Aquest any, els centres amb més del 30% d’aquest alumnat (214) tindran un increment del 50% respecte a l’import del mòdul actual. La resta (363) tindrà un increment del 25%. El 2027 s’aplicarà un increment lineal del 5% per a tots els centres. El 2028 i el 2029, l’augment dependrà del percentatge d’alumnat vulnerable: els que comptin amb més del 30% veuran un increment del 22% el primer any i del 31,5% el segon, i la resta del 14% i 10%. Finalment, el 2030 s’incrementarà en un 53,4% el mòdul dels centres amb menys del 30% d’alumnat NESE B.La distribució dels 193,1 milions destinats a despeses de funcionament es repartirà en funció de l’alumnat vulnerable socioeconòmicament (NESE B) que tingui cada escola. Així, aquest any els centres amb més del 30% d’aquest alumnat (són 214) tindran un increment del 50% respecte a l’import del mòdul actual. La resta (363) tindrà un increment del 25%. El 2027 s’aplicarà un increment lineal del 5% per a tots els centres. El 2028 i el 2029, l’augment tornarà a dependre del percentatge d’alumnat vulnerable escolaritzat: els que comptin amb més del 30% veuran un increment al mòdul del 22% el primer any i del 31,5% el segon, i la resta del 14% i 10%. Finalment, el 2030 s’incrementarà en un 53,4% el mòdul dels centres amb menys del 30% d’alumnat NESE B.
El curs 2026-2027 hi haurà un mestre més per cada línia a primària, amb la qual cosa seran 900 docents addicionals.
