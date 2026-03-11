Catalunya retalla l’espai natural de Prades per obtenir el consens territorial
Les fronteres del parc perimetren menys hectàrees de les previstes i el pla de protecció inclourà mesures de recolzament a l’agricultura i la ramaderia.
G. C.
L’existència del parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la serra de la Llena –el nom complet– serà oficial a l’estiu. Aquest espai natural és el primer dels cinc nous parcs que el Govern va anunciar que pretenia crear. Serà l 15è parc natural de Catalunya i el primer que es declara en els últims 10 anys, però serà menys ambiciós del previst, a canvi de néixer amb molt més consens territorial de l’esperat. Aquest mes, segons el Departament de Territori, es publicarà el text de constitució de l’àrea protegida al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquest penúltim pas arriba després que en les últimes setmanes s’hagin recollit més de 851 aportacions i al·legacions. Algunes se centraven en les fronteres, en la governança, en les activitats agràries i forestals i en la compatibilitat del desenvolupament econòmic i l’ús públic amb l’existència del parc. "La major part de les al·legacions han sigut acceptades totalment o parcialment", va destacar ahir el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, des d’Alcover (Alt Camp).
Aquesta qüestió, la convivència entre l’existència de les normes d’un parc natural i l’activitat rural i el dia a dia dels municipis integrats a la zona protegida, ha sigut un dels aspectes clau en el procés de creació del parc natural que culmina ara en aquest text definitiu. "Tot s’ha fet tenint en compte l’opinió dels ajuntaments i els agents del territori en un procés participatiu que ha inclòs tothom: des dels ecologistes als pagesos", va remarcar Vilahur. "Hem recollit una àmplia diversitat de visions i expectatives sobre el futur espai i tot això ha generat un diàleg molt ric".
Regulacions flexibles
El nou parc tindrà una superfície de 38.900 hectàrees, malgrat que inicialment se situava entorn de les 43.700. Fonts de l’Executiu van explicar que l’extensió s’ha rebaixat per aconseguir més consens territorial: "Aquests canvis contribueixen a fer un projecte més realista, consensuat i coherent amb les necessitats del territori".
En aquesta línia, també s’han inclòs regulacions flexibles de l’ús públic, per permetre pràctiques com l’escalada i el vol lliure, i mesures de suport a l’activitat ramadera, agrícola i forestal. Per exemple, es preveu firmar contractes agraris de serveis ecosistèmics. És a dir, que els pagesos rebin diners a canvi que la biodiversitat sigui compatible amb la seva feina.
Subscriu-te per seguir llegint
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt