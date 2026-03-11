Detinguts dos multireincidents que demanaven indicacions a persones grans del Berguedà per robar-los la cartera
Els arrestats, de 28 i 27 anys, acumulen 28 detencions prèvies per delictes contra el patrimoni, després de cometre els furts en diversos municipis de la comarca
Eduard Font Badia
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Berga i agents de Seguretat Ciutadana de Cornellà de Llobregat van detenir, entre el 2 i el 4 de març, dos homes de 28 i 27 anys com a presumptes autors de set delictes de furt, a més d’estafa bancària amb targeta i falsificació documental.
A finals de gener, una dona de 76 anys va denunciar que, quan venia en cotxe de comprar al supermercat, a Gironella, un conductor la va distreure demanant-li indicacions de com anar a Barcelona. Mentre ella li responia, un segon individu va sostreure la seva bossa de mà de l’interior del vehicle. Amb les targetes sostretes, els autors van fer una extracció d’efectiu en un caixer automàtic, utilitzant el telèfon mòbil de la víctima. Així mateix, van intentar fer dues extraccions més en una altra entitat bancària de Puig-reig, sense èxit. Els vigilants municipals van poder localitzar i retornar-li a la víctima la seva bossa amb la majoria dels efectes personals, excepte les targetes i els diners en efectiu.
Un mes després, dues dones de 83 i 75 anys estaven al carrer Pont de les Eres de Gironella quan un vehicle es va aturar i el conductor els hi va demanar indicacions. Mentre l’atenien, una altra persona els va furtar la bossa de mà que hi havia al caminador d’una de les dones. Posteriorment, van fer quatre extraccions d’efectiu en un caixer automàtic d’Avià.
Els Mossos van obrir una investigació i van poder determinar que els autors dels dos fets eren els mateixos i que el vehicle que utilitzaven per cometre els furts estava llogat amb un nom fals. Després de diverses gestions els investigadors van poder identificar i detenir els implicats. Un d’ells es va detenir el passat 2 de març a Manresa, i l’altre es va detenir dos dies després a Cornellà de Llobregat. Els detinguts van passar a disposició judicial. L’home de 28 anys ho va fer el dia 4 de març davant el jutjat d’instrucció de guàrdia de Berga i l’home de 27 anys, l'endemà a Cornellà de Llobregat.
Furts al descuit contra persones vulnerables
Els Mossos han pogut relacionar els autors amb quatre furts més, ocorreguts els darrers dos mesos a Gironella (2), Bagà (1), Puig-reig (1) i Viver i Serrateix (1). En tots els casos les víctimes eren persones d’avançada edat i els lladres actuaven d’una manera similar: els demanaven indicacions, aprofitaven per sostreure’ls la bossa de mà i després feien extraccions, que en alguns casos arribaven a superar els mil euros.
En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra recorden la importància de no perdre de vista la bossa de mà i les pertinences personals quan una persona desconeguda ens demani indicacions o se’ns apropi de manera inesperada.
Acumulen 28 detencions entre els dos autors
Un dels autors ha estat detingut un total de 13 vegades per delictes contra el patrimoni. L’altre implicat ha estat detingut 15 vegades, també majoritàriament per delictes contra el patrimoni.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat