Enquesta 2025
La crisi de l'habitatge atenalla els joves de Barcelona: l'emancipació ha retrocedit tres punts després de la pandèmia
El 18% dels barcelonins de 25 a 34 anys viuen a casa dels pares, davant del 15% del 2020, tot i que els ingressos mitjans han pujat un 35% en el mateix període
Naïm Ait Fonollà
La joventut barcelonina ha recuperat salut mental després de la pandèmia, però se sent condicionada per la seva situació econòmica i d'una manera molt especial pel cost de l'habitatge. Segons l'enquesta municipal 'Joves de Barcelona 2025' —feta mitjançant 1.500 enquestes a veïns i veïnes de 15 a 34 anys— la satisfacció amb la vida personal se situa en un notable (7,76 sobre 10), impulsada principalment pel benestar familiar. Tanmateix, l'habitatge s'ha consolidat com la principal pressió vital per a aquest segment de ciutadania: els que s'han pogut emancipar destinen ja una mitjana de 1.065 euros mensuals a la seva llar, un 19,1% més que fa cinc anys.
Aquesta escalada de preus ha transformat la manera de viure a la capital catalana. Actualment, el 21,6% dels joves barcelonins es veuen obligats a compartir pis i d'aquests un 84% afirma que ho fa per necessitat i no per elecció pròpia. La crisi de l'habitatge també es reflecteix en el 40% de joves que viuen amb els pares. En la franja de 25 a 34 anys l'emancipació ha retrocedit, del 15% el 2020 al 18% el 2025, tot i que els ingressos mitjans han pujat un 35% en el mateix lustre, situant-se en els 1.200 euros.
En l'àmbit laboral i social, l'enquesta dibuixa una ciutat cada vegada més diversa: el 41,7% dels joves té nacionalitat estrangera (sis punts més que el 2020) i més de la meitat té tots dos progenitors nascuts fora del país (54,5%). Tot i que la precarietat laboral ha disminuït lleugerament, un terç dels menors de 34 anys continua atrapat en feines sense contracte (33,6%) o fent hores extres no remunerades (34,4%).
Com a nota positiva, la salut mental ha fet un respir després de l'impacte del confinament per la covid. El risc de patir mala salut mental ha caigut del 39,1% al 27,8%; tanmateix, el 7% dels enquestats admet sentir-se sol sovint.
Davant d'aquest escenari, la demanda dels joves a l'Ajuntament és unànime: el 82% de la joventut exigeix que la prioritat sigui facilitar l'accés a l'habitatge, molt per sobre d'altres necessitats com el suport psicològic i emocional (45,5%).
