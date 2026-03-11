Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

Enquesta 2025

La crisi de l'habitatge atenalla els joves de Barcelona: l'emancipació ha retrocedit tres punts després de la pandèmia

El 18% dels barcelonins de 25 a 34 anys viuen a casa dels pares, davant del 15% del 2020, tot i que els ingressos mitjans han pujat un 35% en el mateix període

Dos joves de Barcelona en una imatge recent a Ciutat Vella.

Dos joves de Barcelona en una imatge recent a Ciutat Vella. / Pau Gracià / EPC

Naïm Ait Fonollà

Barcelona

La joventut barcelonina ha recuperat salut mental després de la pandèmia, però se sent condicionada per la seva situació econòmica i d'una manera molt especial pel cost de l'habitatge. Segons l'enquesta municipal 'Joves de Barcelona 2025' —feta mitjançant 1.500 enquestes a veïns i veïnes de 15 a 34 anys— la satisfacció amb la vida personal se situa en un notable (7,76 sobre 10), impulsada principalment pel benestar familiar. Tanmateix, l'habitatge s'ha consolidat com la principal pressió vital per a aquest segment de ciutadania: els que s'han pogut emancipar destinen ja una mitjana de 1.065 euros mensuals a la seva llar, un 19,1% més que fa cinc anys.

Aquesta escalada de preus ha transformat la manera de viure a la capital catalana. Actualment, el 21,6% dels joves barcelonins es veuen obligats a compartir pis i d'aquests un 84% afirma que ho fa per necessitat i no per elecció pròpia. La crisi de l'habitatge també es reflecteix en el 40% de joves que viuen amb els pares. En la franja de 25 a 34 anys l'emancipació ha retrocedit, del 15% el 2020 al 18% el 2025, tot i que els ingressos mitjans han pujat un 35% en el mateix lustre, situant-se en els 1.200 euros.

En l'àmbit laboral i social, l'enquesta dibuixa una ciutat cada vegada més diversa: el 41,7% dels joves té nacionalitat estrangera (sis punts més que el 2020) i més de la meitat té tots dos progenitors nascuts fora del país (54,5%). Tot i que la precarietat laboral ha disminuït lleugerament, un terç dels menors de 34 anys continua atrapat en feines sense contracte (33,6%) o fent hores extres no remunerades (34,4%).

Com a nota positiva, la salut mental ha fet un respir després de l'impacte del confinament per la covid. El risc de patir mala salut mental ha caigut del 39,1% al 27,8%; tanmateix, el 7% dels enquestats admet sentir-se sol sovint.

Notícies relacionades

Davant d'aquest escenari, la demanda dels joves a l'Ajuntament és unànime: el 82% de la joventut exigeix que la prioritat sigui facilitar l'accés a l'habitatge, molt per sobre d'altres necessitats com el suport psicològic i emocional (45,5%).

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  2. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  3. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  4. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  5. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  6. Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
  7. Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
  8. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem

Barcelona buscarà dos refugis antiaeris mai reoberts des de la Guerra Civil a Sant Andreu

Barcelona buscarà dos refugis antiaeris mai reoberts des de la Guerra Civil a Sant Andreu

Barcelona descobreix bales de canó i cases bombardejades durant el setge de 1714 sota un carrer del Born

Barcelona descobreix bales de canó i cases bombardejades durant el setge de 1714 sota un carrer del Born

La crisi de l'habitatge atenalla els joves de Barcelona: l'emancipació ha retrocedit tres punts després de la pandèmia

La crisi de l'habitatge atenalla els joves de Barcelona: l'emancipació ha retrocedit tres punts després de la pandèmia

Barcelona lidera un projecte per estudiar el cultiu d’espirulina a l’espai i veure si es podria incloure en futurs menús marcians

Barcelona lidera un projecte per estudiar el cultiu d’espirulina a l’espai i veure si es podria incloure en futurs menús marcians

Dos canvis d'horari en partits de l'ACB del Manresa de final d'abril

Dos canvis d'horari en partits de l'ACB del Manresa de final d'abril

L’ombra de la guerra de l’Iraq plana sobre l’actual conflicte contra l’Iran

L’ombra de la guerra de l’Iraq plana sobre l’actual conflicte contra l’Iran

El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència

El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència

Ribera del Duero i dues garnatxes: del Moncayo a Gredos

Ribera del Duero i dues garnatxes: del Moncayo a Gredos
Tracking Pixel Contents