El Govern desbloquejarà "molt aviat" el parc eòlic de Roses
El projecte suma mesos de paràlisi administrativa i difícilment entrarà en la primera subhasta del ministeri d’aquest tipus d’energia, que es realitzarà en aquells territoris on hi hagi més interès.
Guillem Costa
El Ministeri per a la Transició Ecològica assegura que el parc eòlic marí experimental del golf de Roses (Alt Empordà) encara la recta final de la tramitació. Des de fa mesos, el projecte és en un calaix del ministeri dirigit per Sara Aagesen, que hi ha de donar el vistiplau ambiental abans que la Generalitat pugui seguir endavant amb la construcció de la plataforma de proves. No obstant, segons expliquen fonts del ministeri, els equips tècnics estan acabant els estudis i donaran una resolució "molt aviat". Aquestes mateixes fonts detallen que el procés es troba en la "fase final de la tramitació".
El missatge que arriba del Govern apunta a un imminent desbloqueig del Plemcat, la Plataforma d’R+D en Energies Marines de Catalunya, després de mesos de paràlisi administrativa. El projecte, impulsat per la Generalitat i l’IREC i concebut com el primer parc eòlic flotant experimental de Catalunya, és l’avantsala d’un futur parc eòlic flotant comercial a la zona. Tot just arrencar la legislatura, el Govern català va esmentar la possibilitat de veure aerogeneradors sobre el mar el 2026, però aquest calendari ja està descartat, després que la declaració d’impacte ambiental (DIA) hagi encallat en el ministeri.
El 2024, la Generalitat va remetre tota la documentació necessària per justificar l’impacte ecològic dels tres aerogeneradors projectats, però l’autorització no va arribar. Lluny de validar l’expedient, el ministeri va reclamar nova informació després de setmanes de silenci administratiu. Entre les exigències traslladades a la Generalitat figura un estudi sobre el vol de les baldrigues, aus pelàgiques protegides que acostumen a desplaçar-se molt a prop de la superfície del mar. Fonts coneixedores del cas afirmen que rares vegades superen els 10 metres d’altura, per la qual cosa el risc de col·lisió amb uns aerogeneradors de 260 metres seria baix. Tot i així, el ministeri ha demanat documentació addicional que ho acrediti.
Cria del lluç
Precisament, un dels objectius del Plemcat és mesurar no només la capacitat de generació elèctrica, sinó també l’impacte real de les infraestructures sobre la fauna marina i les aus mitjançant sistemes de seguiment i càmeres. El ministeri també ha sol·licitat una anàlisi sobre les àrees de cria del lluç per avaluar les possibles conseqüències del projecte sobre les poblacions de peixos. Tot això ha anat allargant uns terminis que ja es donen per incomplerts.
A més, el Govern ha de determinar encara quins territoris s’inclouran en la subhasta d’energia eòlica marina que encara no s’ha llançat. De moment, fonts del ministeri remarquen que la consulta pública prèvia en marxa està pensada per decidir en quines àrees se celebraran els concursos i quines seran les bases. El procés també ha de dirimir quina ha de ser la mida dels parcs i quins requisits ambientals hauran de complir. El termini per respondre a la consulta va vèncer el 24 de febrer. No obstant, la idea és llançar les subhastes als territoris on hi hagi més interès. Catalunya, sense el Plemcat en marxa, sembla lluny de reunir les condicions per entrar en aquesta primera subhasta.
