El Govern obre la sanitat als migrants en situació irregular
Patricia Martín
El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret destinat a eliminar les barreres que impedeixen que un sector dels immigrants en situació irregular accedeixi a la sanitat pública. A l’arribar al poder el 2018, Pedro Sánchez va aprovar una normativa per recuperar la universalitat del sistema sanitari, que Mariano Rajoy havia laminat el 2012. No obstant, contemplava requisits que deixaven fora aquells que no poden demostrar que fa tres mesos que viuen a Espanya.
Per obrir definitivament les portes dels centres de salut i hospitals a tots els immigrants, el nou reial decret reconeix el dret amb una declaració responsable del sol·licitant, on afirmi que no compta amb cobertura sanitària per una altra via, que no es pot exportar aquest dret des d’un altre país i que no existeix un tercer obligat al pagament de la seva assistència. Per demostrar la seva residència a Espanya, s’acceptaran altres mitjans de prova com certificats d’escolarització, informes de serveis socials, factures de llum, aigua, telefonia o internet, o documents del consolat.
El reial decret especifica que, al presentar la sol·licitud en qualsevol centre sanitari, es donarà a l’interessat un document provisional que permetrà l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics i de manera immediata, mentre es resol el seu expedient, vàlid a totes les comunitats. Si la persona està greument malalta, les administracions hauran d’iniciar el procediment d’ofici quan el sol·licitant no ho pugui fer. L’Administració disposarà d’un termini de tres mesos per resoldre l’expedient i enviar a l’interessat una targeta sanitària definitiva. Si transcorregut aquest temps no hi ha resposta, la sol·licitud s’entendrà com a estimada pel silenci administratiu. Una vegada reconegut el dret, aquest no tindrà caducitat mentre la persona no obtingui cobertura sanitària per una altra via.
