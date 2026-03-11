José Alberto Marín: "Tenim una normativa d’habitatge Frankenstein"
El degà dels notaris catalans adverteix que l’escassetat d’habitatge i l’augment del nombre de llars a Catalunya eleven els preus i poden ser el desencadenant d’una "revolució social".
J. G. Albalat
Legislació, planificació urbanística i atenció a les persones grans. Són tres elements clau per solucionar el problema de l’habitatge, segons va explicar José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, a l’#Afterwork d’EL PERIÓDICO celebrat ahir a Casa Seat. Segons Marín, les dades notarials creuades amb l’INE confirmen que augmenten les noves llars –de 40.000 actuals a 120.000 el 2030– mentre escasseja l’oferta, elements que eleven els preus i deixen sense accés joves i ancians. "Quan parlem amb naturalitat de compartir habitacions per poder viure, una cosa que atempta contra la dignitat de la persona i de la família, podem estar davant l’embrió d’una revolució social", va assegurar.
Durant la sessió conduïda pel director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el degà dels notaris catalans va qualificar de "Frankenstein" la normativa d’habitatge actual, plena de pedaços ineficaços, carregada de tràmits que allarguen entre 12 i 14 anys la sortida de sòl al mercat, i a la qual s’afegeix un 25% de càrrega fiscal inicial i un 10% per al comprador. "Quan tens un edifici fet pols –va exemplificar–el millor és enderrocar-lo i construir-ne un de nou,i això és el que caldria fer amb la legislació que tenim en aquesta matèria". Davant aquesta situació, els partits polítics haurien de tenir clar "el servei al ciutadà, la dignitat del qual perilla". La problemàtica requereix –va detallar– un gran pacte d’Estat, amb la implicació de totes les administracions, amb un disseny interdisciplinari i ajuda tecnològica.
Davant d’una sala amb més de 200 persones, Marín va desmentir alguns mites, com l’auge de grans tenidors: "Les persones jurídiques tenen cada vegada menys vivendes a Catalunya". Al seu entendre, s’ha de partir de zero. "L’àrea metropolitana de Barcelona representa només el 2% del territori de Catalunya, però aquí viuen la meitat dels seus habitants i es generen dos terços del seu PIB. Aquesta concentració tan elevada exigeix una planificació que tingui en compte tota la problemàtica del transport públic. Necessitem trens, i on no n’hi ha podem optar per autobusos o carrils especials. S’ha de pensar una recepta global. Barcelona és una boutique i no pot ser el centre del debat".
Més donacions
El degà dels notaris va explicar també que s’està observant que cada vegada hi ha més donacions de pares a fills per a la compra de l’habitatge. "¿Com pot comprar una persona jove que ha d’estalviar un 20% per a les despeses? Amb els salaris actuals no arriben. Les polítiques de vivenda no són protectores en la situació actual. No hi ha oferta, i donar ajudes per comprar encareix els preus. Hi ha molts aspirants a adquirir i per a molts la solució passa per l’herència", va assegurar. Marín va indicar que en els testaments que ara es firmen, l’habitatge apareix en el 80% dels casos, davant el 60% d’abans.
Al seu entendre, el notari és un "termòmetre" de la situació i un observador privilegiat dels canvis socials. Un dels fets que constaten aquests professionals, va precisar, són modificacions en els testaments cada vegada més habituals, com la decisió dels pares de desheretar els fills per "la falta de tracte familiar". "Això sí, quan arriba la mort, apareixen tots", va dir fent broma. Una altra de les qüestions delicades amb què es troben és que la "prolongació de la vida" fa que cada vegada arribin a ells més persones amb problemes cognitius. Detectar-les és important per evitar que puguin ser enganyades. "Cada vegada que tenim una persona davant hem de prendre decisions", va remarcar.
La irrupció de la intel·ligència artificial en tots els aspectes de la vida també ha entrat en la notaria com una eina important, "per ajudar", va afirmar Marín, que, a més, va reiterar el compromís de la professió per col·laborar en la lluita contra el blanqueig de capitals, el frau a Hisenda i el terrorisme, redactant informes per a les forces de seguretat de l’Estat i donant part pel sistema de comunicació de possibles irregularitats. "Salvant una sola vida, ja val la pena. Estem orgullosos d’aquesta pràctica", va recalcar.
Durant aquests últims anys, Marín ha hagut de lidiar amb algun cas de mala praxi en la professió. En un d’aquests casos es va arribar a judici i es va condemnar un notari, que va admetre les acusacions i, tot i que va evitar ingressar a la presó, se’l va inhabilitar professionalment de per vida. En aquesta qüestió, va recordar, es van personar en el procés judicial per exercir l’acusació. "Només amb un cas ja n’hi ha prou per no estar content", va remarcar. Després de destacar la tasca de la Fiscalia de Barcelona en aquest aspecte, va concloure: "Quan hi ha un cigró negre l’hem de treure de la cistella".
A més de notaris, van assistir ahir a Casa Seat representants del món judicial català, com el tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, i una representació de la junta del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, encapçalada per la seva degana, Cristina Vallejo, i el vicedegà, Jorge Navarro, i diversos diputats. També hi van participar juristes de reconegut prestigi, com l’expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, i actuals membres d’aquest òrgan judicial, com Maria Eugènia Alegret; la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, i el president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, i la presidenta del Tribunal d’Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
L’advocacia va ser present, a més, amb els exdegans de la seva escola professional Jesús Sánchez i Pedro Yúfera, així com membres de la Fiscalia de Barcelona a títol individual i lletrats en exercici. També hi van acudir el degà del Col·legi, Javier Segura, i el degà del Col·legi d’Economistes, Carlos Puig de Travy. Per part de la política municipal va ser present el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.
