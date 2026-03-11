L’ampliació de l’Hospital Municipal de Badalona començarà a finals d’any
Amb una inversió de 12,5 milions, el centre guanyarà un 6% de superfície mitjançant una remunta de dos pisos i augmentarà la seva capacitat per atendre usuaris.
Gerardo Santos
Les obres d’ampliació i modernització de l’edifici de l’Hospital Municipal de Badalona tindran un cost de 12,5 milions d’euros i començaran durant l’últim trimestre del 2026, segons ha explicat a EL PERIÓDICO l’Ajuntament de la ciutat. Suposarà la transformació més significativa de l’equipament en dues dècades i els treballs s’allargaran, segons planteja el consistori, uns dos anys. "Després de tant temps, el govern municipal ha decidit impulsar una modernització profunda del centre per adaptar-lo a la realitat sanitària actual i a les necessitats dels pacients", declara l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Les obres, encara pendents de licitar-se, contemplen l’ampliació i la modernització del centre. D’una banda, es projecta un augment d’una mica més del 6% de la superfície de l’hospital, que sumarà 855 m2 als actuals 13.522 m2 de què disposa. Per a això, es farà una remunta de dues plantes a la zona de consultes actual, que acollirà dependències com el laboratori, les consultes externes o el rober. Aquesta ampliació permetrà dotar l’hospital municipal de dues sales d’endoscòpia addicionals, dues consultes externes més, set nous llits (passant de 116 a 123) i quatre habitacions més (de 116 a 123). Així mateix, l’adequació dels quatre quiròfans existents permetrà sumar-ne un cinquè a l’equipament. Una part d’aquesta ampliació (uns 180 m2) respondran a la creació d’un nou pati intern.
A més de l’ampliació, el projecte contempla la modernització d’una cinquena part de l’hospital (una mica menys de 3.000 m2, concretament), la centralització de dispositius com l’hospital de dia, la reubicació de la cafeteria perquè guanyi un accés directe des de l’exterior, la reforma de la sala d’actes, així com la modernització del sistema de climatització i dels vestidors del personal. Des que el centre va ser inaugurat el 1993, "la societat ha canviat, la població està més envellida i hi ha més afectació de malalties cròniques", assegura Toni Salas, gerent de Badalona Serveis Assistencials (BSA), l’empresa pública municipal que gestiona l’hospital. "És una obra molt esperada per la ciutadania i estem molt contents de poder posar-la en marxa", apunta la vicepresidenta de BSA i regidora de l’Ajuntament de Badalona, Eva Guillén.
No en va, el 2022 el llavors alcalde Rubén Guijarro (PSC) va anunciar una inversió de set milions per millorar i ampliar el centre, que ara se substancia. "Volem incrementar la seva capacitat i eficiència, millorar els circuits i els processos tant per als pacients com per als professionals, i garantir que Badalona tingui un hospital municipal preparat per als reptes sanitaris dels pròxims anys", assenyala Albiol.
Les obres es portaran a terme per etapes, de manera que no afectin el servei. "Hem d’estar molt coordinats per no haver de parar l’activitat, no es pot tancar l’hospital", indica el gerent. Un exemple d’aquest croquis és la cafeteria, que serà traslladada a la sala d’actes mentre durin les obres de la seva reubicació: "Tot ha de funcionar com un engranatge", resumeix Guillén.
146.000 visites en un any
En una segona fase de les obres, es preveu la millora funcional de l’àrea d’hospitalització, per fer-la més acollidora: "Necessitem estructures en totes les àrees que siguin molt més humanes", assenyala el gerent. L’Ajuntament preveu que el cost d’aquesta remodelació ascendeixi a uns set milions. També es preveu la reforma integral de l’àrea quirúrgica, la inversió de la qual correrà de part del Departament de Salut, i ascendirà a uns quatre milions d’euros.
El primer hospital municipal de la ciutat es va posar en marxa el 1932, amb capacitat per a 24 malalts. El 2025, el centre sanitari va realitzar més de 5.300 cirurgies, va rebre més de 51.000 urgències i les seves consultes externes van atendre un total de 146.000 visites, d’una població de referència de més de 252.000 persones.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt