Les beques estatals tindran una inversió rècord de 2.559 milions
Les ajudes per a estudis postobligatoris arribaran a un milió d’alumnes. El Govern actualitza els llindars de patrimoni una mitjana del 10%.
Olga Pereda
El Consell de Ministres va aprovar ahir, a proposta dels ministeris d’Educació i FP i Ciència i Universitats, el reial decret que regula els llindars econòmics i les quanties de les beques estatals per a estudis postobligatoris el curs 2026-2027. La inversió ascendeix a 2.559 milions d’euros, una xifra "històrica", la novena pujada consecutiva des del 2018, que beneficiarà un milió d’estudiants. La quantitat suposa un 83% més del que es va invertir aquell any (1.399 milions).El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta dels ministeris d’Educació i FP i Ciència i Universitats, el reial decret que regula els llindars econòmics i les quanties de les beques estatals per a estudis postobligatoris el curs 2026-2027. La inversió ascendeix a 2.559 milions d’euros. Es tracta, segons ha recordat la ministra d’Educació, Milagros Tolón, d’una xifra "històrica", la novena pujada consecutiva des de l’any 2018, i beneficiarà un milió d’estudiants. La quantitat suposa un 83% més del que es va invertir aquell any (1.399 milions).
L’acord del Govern s’afegeix a l’anunci que Pedro Sánchez va fer dilluns per recuperar les antigues beques Sèneca, ara batejades com a Medrano, per subvencionar universitaris que estudiïn en un campus ubicat en una altra província diferent de la de la seva residència.L’acord del Govern s’afegeix a l’anunci que Pedro Sánchez va realitzar aquest dilluns per recuperar les antigues beques Séneca (suposades amb el Govern de Rajoy i ara batejades com a Medrano) per subvencionar universitaris que estudiïn en un campus ubicat en una altra província diferent de la de la seva residència. Les beques estatals acordades ahir inclouen els estudis postobligatoris: batxillerat, FP, universitat i ensenyaments artístics. Les beques universitàries es concedeixen en funció de la situació econòmica de les famílies i, una vegada que es reben, l’estudiant ha d’acreditar un rendiment acadèmic mínim per continuar percebent-la. Els estudiants becats solen obtenir resultats acadèmics superiors.Les beques estatals acordadesen el Consell de Ministres inclouen els estudis postobligatoris: batxillerat, formació professional, universitat i ensenyaments artístics. Les beques universitàries es concedeixen en funció de la situació econòmica de les famílies i, una vegada que es rep, l’estudiant ha d’acreditar un rendiment acadèmic mínim per continuar percebent-la en els cursos successius. Els estudiants becaris solen obtenir resultats acadèmics superiors.
Últims 15 anys
La previsió per al curs 2026-2027 és que les beques ajudin 752.000 estudiants en la convocatòria general i 225.000 més en la convocatòria per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. D’aquesta manera, el nombre total de becats passarà de 784.422 el curs 2018 a gairebé un milió, com va explicar la ministra d’Educació, Milagros Tolón.La previsió per a l’any 2026-2027 és que les beques ajudin 752.000 estudiants en la convocatòria general i 225.000 més en la convocatòria per a l’alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu. D’aquesta manera, el nombre total de becaris passarà dels 784.422 en el curs 2018 a vorejar gairebé uel milió de joves, com ha explicat la ministra Tolón, que ha debutat a les rodes de premsa posteriors a la reunió del gabinet de Pedro Sánchez.
A més, s’actualitzen els llindars de patrimoni en una mitjana del 10% perquè en els últims 15 anys no s’havien revisat. "No es tracta de relaxar requisits, sinó d’evitar que indicadors desfasats excloguin famílies", va afirmar Tolón.A més, s’actualitzen els llindars de patrimoni en una mitjana del 10% perquè en els últims 15 anys no s’havien revisat. "No es tracta de relaxar requisits, sinó d’evitar que indicadors desfasats excloguin famílies i s’atengui a la seva situació econòmica real", ha conclòs la ministra Milagros Tolón. És "la inversió més gran en beques en la història del nostre país", va concloure.
