Transport ferroviari
Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: trams enquistats i problemes de mobilitat a Barcelona durant la vaga de FGC
I després del caos a Rodalies arriba el tall dels túnels del Garraf: el pròxim repte de mobilitat al sud de Barcelona
Rodalies encara ha de reparar 3 de cada 4 punts crítics un mes després de l’accident de Gelida
Pau Lizana Manuel
Fa dues setmanes que el Govern va situar aquesta setmana com la de la recuperació del conjunt de línies de Rodalies. Així, la xarxa de Rodalies hauria d’estar a ple rendiment a excepció del tram de la R3 entre L'Hospitalet i la Garriga –tancat des de l’octubre per obres de desdoblament– i la R7, suspesa per les obres a l’estació de Montcada-Bifurcació.
Tanmateix, res no ha canviat en l’accidentat mapa de Rodalies des que la consellera Sílvia Paneque prometés aquests canvis. Un mes després de l’accident de Gelida, la R15 continua tallada entre Riba-roja d'Ebre i Reus. Els trams entre Manresa i Terrassa (R4) i Blanes i Maçanet (R1) continuen funcionant com a trens llançadora i compten amb un servei de bus complementari. Tampoc no s’ha reobert el tram la Garriga-Puigcerdà de la R3. Sí que han recuperat el servei per complet la R13 i la R14, que van funcionar a mig gas per les limitacions temporals de velocitat durant unes setmanes i van comptar amb autocars complementaris.
Aquests trams lents continuen comptant-se per centenars, tot i que el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, preveu que pràcticament la meitat –tots aquells vinculats a les obres d’emergència– s’aixequin abans de finals d’abril. Santano, després de passar unes setmanes gestionant la crisi des de Barcelona, va tornar a Madrid el cap de setmana passat amb el compromís de visitar Catalunya cada quinze dies.
Uns 400 treballadors d’Adif continuen treballant en 71 punts de la xarxa, una xifra que s’ha reduït des dels 91 inicials perquè ja han acabat una vintena d’actuacions, fet que ha permès anar reobrint línies. També s’han inspeccionat "preventivament" prop de 700 punts.
Els retards, de moment, continuen sent a l’ordre del dia. Aquesta setmana, això sí, la majoria són de poc més de 10 minuts. Les demores es concentren en els serveis de Rodalies del corredor sud, especialment R15 i R16, on els retards sí que han superat la mitja hora en alguns casos. El pròxim repte per a la mobilitat passa ara per la R2, on unes obres de manteniment deixaran durant tres mesos una única via en servei als túnels del Garraf.
Aquest dimarts i aquest dimecres, a més, també complica la mobilitat la vaga del sindicat Semaf en les hores punta dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que és el que més ha alterat la mobilitat dels estudiants de la capital catalana aquests dies, que han vist retallades les seves opcions per arribar fins a la UAB.
Repassem a continuació l’estat actual de cada línia.
L'R1 circula de manera ininterrompuda entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes. Des de la localitat de la Selva, els usuaris tenen l’opció d’arribar fins a Maçanet - Massanes fent servir un servei de tren llançadora que passa cada hora i mitja, o bé amb un bus complementari. Com que el seu traçat discorre en gran part per la línia de costa és molt susceptible als temporals de vent com el de dijous passat, quan van haver de tancar-se les estacions de Premià i Malgrat i habilitar-se dos busos substitutoris entre Ocata i Vilassar i entre Pineda i Malgrat. A més, després de l’accident de Gelida va patir un aparatós despreniment que va obligar a tancar diversos dies tota la línia entre Maçanet i Arenys de Mar.
L'R2Sud, tot i presentar punts crítics com els túnels del Garraf, circula sense interrupcions entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França. Els treballs que s’estan duent a terme en el traçat entre les estacions de Sants i Bellvitge, però, obliguen a alentir la marxa i moltes vegades la freqüència es redueix a dos trens per hora i sentit. No hi ha més afectacions entre Sants i Sant Celoni que afectin l'R2 o l'R2Nord. Després de l’accident de Gelida, només va estar tancat temporalment el traçat entre Garraf i Sitges.
L'R3 és la línia més perjudicada pels talls. Des del mes d’octubre passat, la circulació de la línia està completament tallada entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga per les obres de desdoblament. A més, després de l’accident de Gelida es va tancar per precaució la resta de la línia, entre Vic i Puigcerdà. Entre les previsions que ha anat llançant aquesta setmana el Govern, es creia que dilluns vinent es podria reobrir el tram entre la Garriga i Campdevànol, però la consellera Paneque, preguntada aquest divendres, no ha aclarit si finalment serà així. De moment, la línia continua completament tancada i funciona mitjançant busos substitutoris –la majoria amb freqüències de pas d’entre 20 minuts i una hora– que surten des de Fabra i Puig amb rutes fins a Vic i des de la capital d’Osona fins a Puigcerdà i la Tor de Querol, i a l’inrevés. Els usuaris denuncien que entre Vic i Puigcerdà el bus ha de seguir la Collada de Toses per aturar-se a l’estació ferroviària de la Molina, cosa que allarga fins a dues hores i mitja el viatge.
L'R4 és la línia en què va succeir l’accident que va desencadenar la crisi. Precisament el tram en què es va produir la fatídica col·lisió d’un tren amb un mur desprès continua tancat al trànsit ferroviari comercial, tot i que sí que admet la circulació de combois de mercaderies. Així, entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central el servei es cobreix amb un bus substitutori que també s’atura a Gelida. Des de Martorell, la R4 continua sense interrupcions fins a Terrassa - Estació del Nord. El trajecte fins a Manresa es fa en un tren llançadora que surt cada hora, tot i que també pot fer-se amb un bus complementari amb parada a totes les estacions. Tots els autocars de substitució circulen amb freqüències de mitja hora. La jornada de vent de dijous va obligar, a més, a tallar temporalment tot el tram comprès entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat.
L'R7 continua completament tancada per les obres de l'R3, en concret l’actuació a l’estació de Montcada Bifurcació. L'R4 permet salvar el trajecte entre les parades de Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès. Des d’allà, un bus substitutori amb freqüència cada mitja hora completa el recorregut fent parada a Cerdanyola Universitat i també directament al campus de la UAB. Està previst que la línia reobri al maig d’aquest any. Els usuaris, això sí, denuncien que tant el servei de busos substitutoris com el reforç dels autocars interurbans e3 de Moventis no són eficients.
L'R8 roman completament suspesa. Rodalies ofereix un bus substitutori que passa una vegada cada hora i que s’atura a totes les parades entre Martorell Central i Granollers Centre. L'R2 i l'R2Nord permeten salvar en tren el recorregut entre Granollers Centre i Mollet - Sant Fost. De moment, no hi ha una data prevista de retorn de l'R8, tot i que per les seves vies ja circulen trens de mercaderies.
L'R11 té restablert tot el seu recorregut entre Barcelona Sants i Portbou o Cerbère. La línia va haver de tancar tot el tram entre Caldes de Malavella i Portbou els primers dies després de l’accident de Gelida arran de diversos despreniments. Després d’una revisió de les vies, la línia es va anar reobrint: primer fins a Figueres, el 29 de gener passat, i més tard fins a Portbou.
L'R13 i l'R14 estan reobertes des del 7 de febrer. Ambdues línies de Regionals, però, van mantenir durant diverses setmanes busos complementaris al servei per millorar el servei ferroviari, minvat per les limitacions temporals de velocitat.
L'R15, tot i que també s’hi han fet revisions, continuarà tallada entre Reus i Riba-roja d'Ebre a causa del fet que hi ha moltes limitacions de velocitat en pocs quilòmetres. En concret, la velocitat màxima de la línia és de 30 km/h, fet que fa que el servei no sigui competitiu. En aquest context, el Govern ha decidit, després de reunir-se amb les plataformes d’usuaris, que no reobrirà la línia fins que no es pugui circular més ràpid. El recorregut es cobreix amb un servei de bus alternatiu.
Ambdues línies de Regionals, que salven la distància entre Barcelona - Estació de França i Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura segons el servei, són dues de les línies menys afectades les últimes setmanes. A excepció de les afectacions de la R2Sud, amb la qual comparteixen tram, les dues línies funcionen segons el previst.
Els Rodalies de Tarragona ofereixen servei ferroviari en tot el seu recorregut, tot i que parlem de línies especialment curtes i amb poques freqüències. La RT1 va de Tarragona a la Plana - Picamoixons i la RT2 de Tarragona a Port Aventura a l’espera de poder arribar de nou fins a l’Arboç.
L'RL4 ha recuperat aquest divendres tot el seu traçat entre Lleida i Manresa. Se suposava que aquest tram hauria d’haver-se reobert al trànsit ferroviari dissabte passat, tal com va anunciar la consellera Paneque, però després d’un cap de setmana amb els últims serveis cancel·lats i una setmana marcada per un túnel entre Cervera i Calaf, en què els maquinistes van detectar "filtracions d’aigua", el servei ha estat interromput entre aquestes dues localitats fins a aquest divendres. Així, l'RL4 funciona entre Lleida i Manresa, i des d’allà es pot completar el seu traçat habitual fins a Terrassa fent ús dels trens llançadora de l'R4. El servei ja havia pogut restablir-se fa uns dies entre Lleida i Cervera, així que l'RL3 ja funcionava a ple rendiment. Ambdues línies, i les seves estacions –però no les vies ni la resta de la infraestructura– passaran a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de la tardor.
