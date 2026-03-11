Mobilització docent
La nova setmana de protestes educatives a Catalunya arrenca aquest dissabte amb una manifestació a Barcelona per l'etapa 0-3
Més de 30.000 docents ja han participat en la consulta organitzada pels sindicats Ustec, CGT i la Intersindical per confirmar el seu rebuig a l'acord signat entre Educació, CCOO i UGT
Els resultats de la consulta, a la qual està cridat el conjunt del professorat, es donaran a conèixer aquest divendres, mentre avancen els preparatius per a les vagues territorials del 16 al 20 de març
Helena López
El sindicat Ustec, majoritari entre els docents de Catalunya, juntament amb la CGT i la Intersindical, van iniciar aquest dimarts una consulta a tot el personal educatiu per decidir si avalen o no l'acord que va signar dilluns el Govern amb CCOO i UGT, i que els sindicats organitzadors d'aquesta mena de referèndum rebutgen (igual que el sindicat Professors de Secundària, el segon amb més representació).
Tot i que s'oposen de manera activa a l'augment salarial acceptat per CCOO i UGT en considerar-lo encara insuficient, els sindicats Ustec, la CGT i la Intersindical insisteixen que volen "delegar la decisió final" als mateixos treballadors. Per això aquest dimarts van enviar la consulta als correus XTEC —els de la feina— del conjunt del professorat.
La consulta estarà oberta fins divendres, 13 de març, a les vuit del matí. Si els resultats de la consulta avalen la seva negativa a l'acord tal com preveuen, continuaran amb el cicle de vagues convocades per a la setmana vinent, del 16 al 20 de març. Un dia d'aturada per territori —començarien el dilluns, per Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès—, més el divendres, 20, de vaga general, secundada també pels estudiants.
Fonts d'Ustec han informat aquest dimecres que ja han votat 30.000 docents i afegeixen que hi ha "un nivell altíssim d'organització als centres" i que l'escola està preparada per "protagonitzar una mobilització que podria arribar a paralitzar el país".
El llançament oficial de la consulta —anunciada dies enrere— es va fer hores després que el Govern anunciés la inversió de 391 milions d'euros per finançar l'escola concertada, cosa que va encendre encara més els ànims entre el professorat de la pública.
20 entitats
En paral·lel, 20 entitats de l'àmbit educatiu i social han presentat aquest dimecres a la FAVB la manifestació en defensa de la educació de 0 a 3 anys que tindrà lloc aquest dissabte, 14 de març, a Barcelona, que començarà a les 10.30 hores a la plaça de Correus i arribarà fins al Parlament, amb el lema: "Pel cicle de 0 a 3: 0 excuses: 3 raons: justícia, equitat i futur”.
La protesta en defensa del 0-3 demana garantir-ne la qualitat pedagògica i millorar les condicions laborals de les seves professionals, les més mal pagades del sistema
Des de l'organització de la protesta en defensa del 0-3 fan una crida a una "mobilització unitària" que integri el conjunt de la comunitat educativa, "entenent que la col·laboració entre famílies, professionals i entorn social és clau per consolidar un model educatiu sòlid, inclusiu i sostenible", apunten des de l'organització.
La manifestació busca —prossegueixen els seus impulsors— visibilitzar la necessitat d'avançar cap a "polítiques públiques valentes" que reforcin el primer cicle d'educació infantil, en garanteixin la qualitat pedagògica, millorin les condicions laborals de les professionals [les més mal pagades del sistema] i n'assegurin la continuïtat "com a etapa educativa essencial per al desenvolupament dels nens i nenes i per a la cohesió social".
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu