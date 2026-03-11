Paneque insisteix que el Govern reprèn el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari "perquè al país li cal"
La consellera reitera, ara al Parlament, el missatge que ja va expressar ahir en roda de premsa i anuncia nous estudis tècnics per definir el traçat, la viabilitat i el cost de la infraestructura
Ruben Costa
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda, ha insistit aquest matí (dimecres) en el Ple del Parlament de Catalunya que el Govern reprèn el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari (ETF) vint anys després que es posés damunt la taula dels tècnics. Paneque ha reiterat així el mateix missatge que ja va expressar ahir sobre la voluntat de l’Executiu de poder construir aquesta infraestructura. A l'àrea de la Catalunya central, aquesta nova infraestructura té interès com a connexió transversal, però també a nova connexió tant des d'Igualada com des de Manresa cap a l'àrea de Barcelona. En principi, la via hauria de ser sobretot per a mercaderies, però no es descarta que pogués compartir utilitat amb un transport de viatgers.
La consellera ha remarcat que, per al Govern, “és tan important atendre les necessitats del present com planificar amb màxima ambició el futur de Catalunya”. En aquest sentit, ha explicat que el Govern ha encarregat a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) l’elaboració dels estudis tècnics necessaris per definir el traçat de la línia, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos, avaluar l’impacte ambiental i establir les bases per a futurs projectes constructius. L’objectiu és configurar un nou corredor central que permeti reforçar el sistema ferroviari i establir una nova ruta tant per a passatgers com per al transport de mercaderies.
Paneque també ha situat el projecte en el context de les actuacions que s’estan desenvolupant al Corredor Mediterrani i de la modernització del corredor de l’Ebre entre Tarragona, Lleida i Saragossa, iniciades el 2018. Segons ha indicat, aquestes actuacions comportaran un increment del trànsit de mercaderies en zones com Tarragona, el Penedès i el Vallès. En aquest escenari, la consellera ha defensat que l’Eix Transversal Ferroviari ha de connectar Lleida amb Girona i permetre assumir l’augment del trànsit de passatgers i mercaderies, alhora que contribueix a vertebrar el territori. Municipis i ciutats com Manresa, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada o Vic podrien beneficiar-se d’aquesta nova connectivitat.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat