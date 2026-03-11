Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

Un pres colpeja diversos funcionaris i s'atrinxera a Brians 2

L'intern va atacar els treballadors quan anaven a assignar-li una cel·la i va agredir els afectats en diverses ocasions

Entrada al centre penitenciari Brians 2, ubicat a Sant Esteve Sesrovires

Entrada al centre penitenciari Brians 2, ubicat a Sant Esteve Sesrovires / Arxiu

R. Tortosa

Manresa

Un pres del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, va atacar els funcionaris que l'acompanyaven divendres per assignar-li una cel·la i es va atrinxerar en un espai de les instal·lacions. Els treballadors van acabar reduint-lo perquè, segons els testimonis, l'intern, un home molt corpulent, va mantenir en tot moment una actitud violenta.

L'incident va començar quan el personal de Brians 2 va demanar al reclús que lliurés les seves pertinences. En primera instància, va carregar contra una funcionària, i a continuació va agredir altres víctimes. Llavors, va avançar cap a l'office que hi ha prop del punt on havia arrencat l'episodi i, una vegada a l'interior, es va negar a sortir. De fet, no va parar de desafiar els treballadors.

El centre va activar el codi previst per resoldre crisis d'aquesta envergadura. Però els efectius mobilitzats no van emmanillar immediatament el pres i alguns d'ells encara van rebre més cops de puny i puntades. Les contusions pel succés van obligar a prestar atenció mèdica als afectats, després que l'home fos controlat. 

Notícies relacionades

Els portaveus d'UGTPresons recorden que els funcionaris són "agents de l'autoritat", raó per la qual, afegeixen, "les agressions físiques contra personal penitenciari no són simples incidents regimentals, sinó delictes d'atemptat", és a dir, "han de tenir conseqüències penals clares". 

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  2. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  3. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  4. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  5. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  6. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  7. El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
  8. Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat

Dos homes detinguts per assetjar i amenaçar de mort Ione Belarra, líder de Podemos: "El dia que et vegi, et foto un tret al cap, feminazi de merda"

Dos homes detinguts per assetjar i amenaçar de mort Ione Belarra, líder de Podemos: "El dia que et vegi, et foto un tret al cap, feminazi de merda"

Els protagonistes del CE Manresa en el canvi del Pujolet al Congost es retrobaran el 21 de març

Els protagonistes del CE Manresa en el canvi del Pujolet al Congost es retrobaran el 21 de març

La UPC de Manresa uneix robòtica i química per trencar estereotips de gènere a les aules

La UPC de Manresa uneix robòtica i química per trencar estereotips de gènere a les aules

Un despreniment obliga a tallar un dels trams de l'R3 reoberts aquest dimecres

Un despreniment obliga a tallar un dels trams de l'R3 reoberts aquest dimecres

EBRO Yomovo Orbeauto s’uneix al CE Manresa com a nou partner de mobilitat

EBRO Yomovo Orbeauto s’uneix al CE Manresa com a nou partner de mobilitat

Atabalament, estrès i falta de llibertat: un any de pandèmia amb mirada adolescent

«Les criatures estan molt ‘tocades’ i això es nota en el comportament i en les notes»

«Les criatures estan molt ‘tocades’ i això es nota en el comportament i en les notes»

¿Per què s’ha desplomat la compressió lectora dels nens a Catalunya?

Tracking Pixel Contents