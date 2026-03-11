Una quinzena de localitats milloraran les carreteres
La Diba invertirà 700.000 euros a arreglar, adequar i senyalitzar les vies de la seva titularitat i els trams urbans per on passa el Tour.
Gerardo Santos
Els ajuntaments d’una vintena de localitats catalanes tenen marcats als seus calendaris els dies 4, 5 i 6 de juliol del 2026. Són les dates en què el Tour recorrerà terres catalanes. El pilot estarà format per gairebé 200 corredors, i que les vies estiguin en perfecte estat per al seu pas és una prioritat dels organitzadors, que des de fa mesos estan en contacte amb les administracions catalanes per assegurar-se’n. Així, davant la dificultat que suposaria unificar els treballs d’arranjament i preparació dels carrers dels 18 municipis barcelonins pel nucli urbà dels quals discorrerà la carrera, la Diputació de Barcelona (Diba) ha ofert als ajuntaments dur a terme les obres necessàries a través del seu catàleg de serveis. S’han adherit a la proposta –licitada per 480.976,31 euros (IVA inclòs)– 16 municipis, que no hauran d’abonar una partida extra a l’ens supramunicipal per aquest servei.
Aquestes localitats són Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Olesa de Bonesvalls, Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Granollers, Balenyà, Taradell, Vic, Sant Quirze de Besora i Montesquiu. "La nostra intenció és ajudar al màxim els ajuntaments, n’hi ha que són petits i no tenen capacitat per portar a terme aquests treballs o que fer-ho els comportaria una gran càrrega", explica a EL PERIÓDICO el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Territori de la Diba, i alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès.
Així ho corrobora l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ciutat que veurà sortir els ciclistes en la tercera etapa: "Davant un esdeveniment d’aquesta magnitud, el més oportú és treballar junts i la diputació ha assumit un paper facilitador", afirma. "La Diba, en l’aspecte econòmic i tècnic, sí que pot assumir portar a terme aquests treballs; estem preparats per rebre el Tour", sentencia Vallès.
Reparar el ferm
Els treballs a què es refereix Vallès contemplen tasques de reparació, de retirada d’obstacles, d’aplanat d’elements que puguin sobresortir a la via de retirada o moviment del mobiliari urbà que pugui resultar perillós per als corredors.
La Diba monitora des de fa mesos totes les obres programades a les carreteres de la titularitat per planificar-les de manera que no obstaculitzin la carrera. A més, preveu també invertir uns 200.000 euros més per adaptar les carreteres sota la seva jurisdicció, ja fora de les urbs, a través dels seus contractes ordinaris. Així mateix, l’ens ha preparat un paquet d’accions per senyalitzar, en ports de muntanya freqüentats per ciclistes esportius i aficionats, la distància fins al cim o el desnivell del següent quilòmetre, amb una inversió d’uns 35.000 euros, amb la idea de "deixar un llegat del pas del Tour per les carreteres catalanes". En total, la diputació invertirà una mica més de 700.000 euros per arreglar, adequar, ordenar i senyalitzar les carreteres de la seva titularitat i els trams urbans de la província pels quals passa la gran carrera.
