La restauració de BCN omple La Paloma de cares conegudes

FERRAN NADEU

El Gremi de Restauració de Barcelona va omplir ahir la mítica sala La Paloma amb la seva festa anual de Santa Eulàlia, que reuneix els primers espases de la política i l’empresariat local. Aquest any, l’homenatjat ha sigut l’actor Alberto San Juan (a la foto, al centre, entre Melani Olivares i l’alcalde Jaume Collboni).

