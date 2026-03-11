La restauració de BCN omple La Paloma de cares conegudes
FERRAN NADEU
El Gremi de Restauració de Barcelona va omplir ahir la mítica sala La Paloma amb la seva festa anual de Santa Eulàlia, que reuneix els primers espases de la política i l’empresariat local. Aquest any, l’homenatjat ha sigut l’actor Alberto San Juan (a la foto, al centre, entre Melani Olivares i l’alcalde Jaume Collboni).
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt