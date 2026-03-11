Rodalies anuncia que avui reobre l’R3 entre Ripoll i la Garriga
Pau Lizana Manuel
Després d’un mes i mig amb la línia completament tallada arran de les inspeccions a tota la xarxa ferroviària que es van impulsar després de l’accident de Gelida, els trens tornaran a circular avui pel traçat de l’R3 de Rodalies entre la Garriga i Ripoll. Així ho va poder saber la plataforma d’usuaris Perquè No Ens Fotin el Tren en una reunió amb responsables de Rodalies ahir mateix. A falta de les últimes marxes de prova que s’havien de produir ahir a la nit, l’R3 preveia reobrir en el tram central i donar servei a 13 estacions del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès.
Més enllà de l’anunci de Rodalies, ja fa dies que a l’app oficial d’horaris de l’operadora catalana apareixen programats per avui i dies posteriors els trens de l’R3 entre la Garriga i Ripoll. És una cosa que ja havia passat amb altres línies abans de la reobertura. El cas més recent és la reobertura de l’R8 fa unes setmanes.
Cautela de Paneque
Però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no va voler confirmar dates. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque es va limitar a assegurar que els "certificats de seguretat" de Renfe i Adif ja havien sigut aprovats i que la reobertura del tram estava prevista per a "mitjans d’aquesta setmana", tal com van prometre a la plataforma Perquè No Ens Fotin El Tren.
"L’experiència ens ha ensenyat que és bo esperar a aquestes últimes proves per assegurar-se que no s’ha de retardar res", va defensar Paneque, en al·lusió als fallits anuncis de reobertura a l’inici de la crisi.
