Entre Sant Martí de Centelles i Figaró
Un despreniment obliga a tallar un dels trams de l'R3 reoberts aquest dimecres
Una pedra de grans dimensions ha acabat sobre la via i ha obligat a interrompre la circulació de la línia acabada de restablir
Pau Lizana Manuel
Quan encara no han passat ni deu hores des que el servei ferroviari de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Ripoll després d'un mes i mig de tall per les investigacions derivades de l'accident de Gelida, Rodalies s'ha vist obligada a interrompre la circulació dels trens entre Sant Martí de Centelles i Figaró. Segons ha anunciat Renfe a través dels seus canals oficials, "un objecte de grans dimensions" ha caigut sobre la zona de vies i ha obligat els passatgers a recórrer de nou als busos substitutoris. Es tracta d'una pedra de grans dimensions que ha acabat sobre els raïls després d'un despreniment de terres.
Segons ha informat ACN, un dels trens que viatjava sense passatge s'ha trobat amb la roca, però ha pogut evitar la col·lisió. Adif ja ha informat que els seus tècnics treballen per retirar-la al més aviat possible.
De moment, el servei de busos alternatius continuava en marxa perquè, tal com va avisar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquest mateix matí, ja es preveia que el servei de l'R3 no seria l'habitual a causa de les limitacions de velocitat que continuen actives al traçat. Així, Renfe no ha hagut de disposar busos per a aquest nou tall imprevist, sinó simplement redirigir els passatgers als busos que ja circulaven.
La consellera també va anunciar aquest dimarts que els certificats de seguretat necessaris per restablir el servei ja s'havien aprovat tant per Renfe com per Adif. A més, va condicionar la reobertura d'aquest dimecres al fet que les marxes blanques de la nit i la matinada –els recorreguts exploratoris sense passatgers– es desenvolupessin sense incidències.
[Hi haurà ampliació]
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat