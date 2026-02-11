El talent femení que transforma la ciència i la tecnologia des del Bages
Quatre professionals del Bages vinculades a l'àmbit STEM analitzen la seva trajectòria aportant una visió estratègica sobre el lideratge i el talent femení en la ciència i tecnologia
Redacció
La ciència, durant segles, va ser un relat escrit en masculí. Un mapa on els noms de dona quedaven relegats a les notes a peu de pàgina. Avui, aquesta geografia està canviant, però el rastre de les desigualtat persisteix. Segons el Ministeri de Ciencia, Innovación y Universidades, tot i que les aules estan plenes de talent femení, la presència de dones en les enginyeries i en la investigació del sector privat segueix sent un assignatura pendent. Aquest suplement neix per posar rostre i ànima a aquestes estadístiques a través de quatre històries d’ambició i rigor tècnic que no només ocupen el seu lloc al món STEM (Sciencie, Tecnology, Engineering and Mathematics), sinó que l’estan redissenyant per a les que vindran darrera.
Gemma Fontané Pinyot, consultora SEO, Analítica Digital i Directora d'Orvit Digital
Gemma Fontané Pinyot (32 anys) ha convertit la seva passió per la comunicació i les dades en el motor d'Orvit Digital, l'agència de la qual és cofundadora a Manresa. La seva trajectòria destaca per una ferma aposta per l'autoformació en disciplines tècniques com Python, l'estadística i la programació web. Aquesta especialització estratègica li va obrir les portes al mercat internacional i actualment centra la seva activitat a dirigir l'estratègia de l'equip amb una presa de decisions basada en dades que generin un impacte real.
“El que més m'agrada del meu dia a dia és poder definir les estratègies basades en dades i resultats"
Davant la manca de referents femenins que va trobar en els seus inicis en el món del SEO, Fontané reivindica la importància de teixir xarxes internacionals i comptar amb mentores que ajudin a altres dones a projectar carreres professionals ambicioses.
Gemma Pascual Carrera, directora de R+D+i en Gases Research Innovation and Technology (GRIT)
Gemma Pascual Carrera (31 anys) és un referent de l'enginyeria en l'àmbit industrial, ocupant actualment la direcció d'R+D+i a l'empresa GRIT, a Avinyó. Graduada en Enginyeria Química i Disseny Tèxtil, i amb dos màsters de l'IQS. Al 2020, després de liderar projectes de gran complexitat tècnica tant a Europa com a Estats Units, ha passat a formar part del comitè de direcció, liderant un equip d'enginyers format íntegrament per homes en un sector amb una presència femenina molt reduïda.
"Entrar a STEM també significa poder posar límits, equivocar-se i exigir condicions dignes"
Més enllà de la seva expertesa tècnica, Pascual posa el focus en la necessitat de combatre els estereotips que encara qüestionen el lideratge femení. L'enginyera critica les estructures rígides i la cultura productiva que frenen la conciliació, defensant que el repte no és la manca de preparació de les dones, sinó les barreres del sistema. Per tot això anima les joves a teixir aliances i utilitzar el pensament crític per transformar una indústria.
Alexa Moseguí Saladié, directora de Software i Data a Near Space Labs
Alexa Moseguí Saladié (32 anys), nascuda a Manresa i formada a la UPF, lidera actualment l'àrea de Programari i Data a la startup Near Space Labs. La seva carrera es va forjar en la recerca internacional, especialitzada en biometria i intel·ligència artificial. Després de participar en projectes de caire social, va fer el salt al sector privat. En només cinc anys, ha passat de perfil tècnic a la direcció, on actualment coordina quatre equips responsables de tot el processament d'imatges estratosfèriques des d'una visió global i estratègica.
"Encara cal treballar en la visibilitat, la captació de talent femení i la conciliació”.
Moseguí reivindica la necessitat de millorar la visibilitat i la captació de talent femení, així com la conciliació en els càrrecs de responsabilitat. Tot i valorar el fet de treballar amb una dona com a CEO, reconeix que les dones encara han de demostrar una vàlua extra per ser preses seriosament en l'entorn tecnològic. Per al futur, l'experta aposta per models de treball flexibles i un estil de lideratge amb una disciplina creativa i accessible.
Laura Ferrer Font, responsable de Relacions Científiques a Beckton Dickinson Biosciences
Laura Ferrer Font (37 anys), doctora en Bioquímica original de Navarcles. Després d’un postdoctorat a Nova Zelanda, es va posicionar com una referència mundial en citometria espectral, una tecnologia d’avantguarda que li va permetre liderar equips en entorns científics d'elit. Actualment, exerceix com a responsable de Relacions Científiques per a Beckton Dickinson Biosciences (futura Waters). Treballa en remot des de Catalunya per a una seu a Califòrnia, una posició d'alt impacte que combina la visió de negoci amb la gestió de col·laboracions científiques globals.
"És difícil conciliar, vaig haver de reduir hores i treballar de forma més estratègica per a arribar a tot"
Ferrer aborda amb honestedat el repte de la conciliació, assenyalant la maternitat com el moment en què la igualtat professional sovint es desequilibra per factors biològics i estructurals. En el seu cas, la flexibilitat ha estat l'eina indispensable per mantenir una carrera directiva sense renunciar a una criança present.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura