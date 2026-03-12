Bales de canódel setge de 1714
Unes obres al clavegueram del Born descobreixen quatre projectils de la guerra de Successió i restes de nou edificis construïts entre els segles XVI i XVIII.
Jordi Ribalaygue
Unes obres al clavegueram a prop del mercat del Born, al barri de la Ribera, han permès trobar vestigis del setge fet a Barcelona durant la guerra de Successió, al segle XVIII. Des del 19 de gener, es desentranyen aquestes restes històriques sota el carrer Antic de Sant Joan, on ha aflorat un tram d’uns 20 metres pertanyents al desaparegut carrer de Caldes. Per ara, s’hi han localitzat quatre bales de canó i evidències dels impactes dels projectils durant els combats entre l’exèrcit borbònic i els defensors austriacistes de la ciutat.
"Hem documentat bales de canó i les afectacions sobre cases, amb la qual cosa podem afirmar que els bombardejos van arribar fins aquí", va explicar ahir l’arqueòloga Anna Bordas, al capdavant de les excavacions que l’Ajuntament ha encarregat a l’empresa Àtics. Es calcula que els sondejos s’allarguin fins a finals d’abril. Entre les que han emergit, la bomba més gran mesura 39 centímetres de diàmetre.
A la rasa de 163 metres quadrats oberta, s’ha descobert el rastre de fins a nou edificis aixecats entre els segles XVI i XVIII, enderrocats els anys posteriors a la caiguda de Barcelona. Segurament, es van demolir de 1718 endavant per obrir l’esplanada que va envoltar la construcció de la Ciutadella, tal com va ordenar Felip V, el primer rei de la dinastia dels Borbons a Espanya. "El que hem trobat és una foto del segle XVIII", va definir Bordas.
Al seu torn, l’arqueòloga va il·lustrar que a la zona es va començar a construir cap al segle XIII i que s’hi han trobat estructures –com un dipòsit– que s’està estudiant si són empremtes d’obres més antigues que les documentades fins ara, i que es podrien remuntar entorn del segle XIV. Una vegada que acabin de ser examinades, les construccions tornaran a ser cobertes per la calçada. En tot cas, la seva aparició ha obligat a replantejar el traçat de les clavegueres per afectar les relíquies al menys possible.
Zona de pescadors
Pel que els arqueòlegs han pogut comprovar, el traçat de l’extint carrer de Caldes no es correspon amb l’actual d’Antic de Sant Joan. A més, tenia una amplitud excepcional, d’uns cinc metres. Així supera els dos o tres metres que les estretes travessies de l’arrasat antic barri de la Ribera solien mesurar.
Pel que ha sortit a la llum, era una via eminentment comercial i freqüentada per pescadors en l’època de la conflagració pel tron d’Espanya. "Cap a la zona que dona a la costa, hi havia hostals i tavernes, molt relacionades amb el port, i a la part superior, hi havia botigues de pesca salada i de bacallà", va distingir Bordas.
Els arqueòlegs hi han trobat les restes de graelles de cocció, xemeneies i grans tenalles, vinculades als comerços i les tavernes portuàries del lloc. La recollida de troballes ha sigut fructífera: sota terra, han tret una gran quantitat de monedes, algun anell, trossos de culleres, també bales i molts fragments de pipes de caolí. "Són un material molt propi de les tavernes", va identificar Bordas, que va datar tots aquests estris entre el segle XVI i XVIII.
