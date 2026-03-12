L’històric Cine Diagonal renaixerà com un gran espai per a esdeveniments a Barcelona

Edifici emblemàtic
Barcelona fa anys que es consolida com una de les grans destinacions internacionals per a congressos, fires i esdeveniments empresarials. Ara, a l’àmplia oferta d’espais de la capital catalana s’hi sumarà un nou recinte: Espai Diagonal, que obrirà aquesta primavera a l’antic Cine Diagonal (av. Diagonal, 458).
El projecte està impulsat per l’empresa madrilenya Wevenue, especialitzada en la gestió d’espais per a esdeveniments. Segons ha avançat 'Expansión', la companyia invertirà uns tres milions d’euros per posar en marxa aquest nou espai.
En ple centre
Espai Diagonal s’ubicarà al número 458 de l’avinguda Diagonal, molt a prop de l’encreuament amb el passeig de Gràcia. Segons expliquen des del mateix projecte al seu web i a les xarxes socials, el recinte comptarà amb 2.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes i tindrà capacitat per a fins a 500 persones. Allà s’hi podran organitzar des d’esdeveniments corporatius i presentacions de producte fins a rodatges, 'shootings', formacions o experiències immersives.
El recinte destaca per la seva gran altura lliure de 9,5 metres i per mantenir part de l’arquitectura original de l’antic cinema, com la volta catalana, combinada amb materials contemporanis. Aquesta barreja, asseguren des de l’organització, "permetrà adaptar l’espai a produccions tècniques complexes, presentacions d’automoció o activacions de marca", així com còctels, banquets, espectacles de cabaret o teatre. I és que comptarà amb diverses zones diferenciades: platea, camerino, galeria, llotja i galliner.
L’antic cinema
L’edifici que albergarà Espai Diagonal té una llarga història a la ciutat. El Cine Diagonal va obrir les portes el febrer del 1961 i durant dècades va ser una de les sales comercials més conegudes de Barcelona. Amb capacitat per a 999 espectadors i gestionat pel grup Balañá, es va fer popular per estrenar grans èxits de taquilla, fins que va tancar el 2003.
Des de llavors, el local es va transformar per passar a ser una botiga d’il·luminació i, més endavant, una botiga de decoració, que va tancar el 2023. Ara, més de 20 anys després del seu tancament com a sala de cinema, l’espai inicia una nova etapa reconvertit en un recinte per a esdeveniments, que ampliarà l’oferta en un sector en què Barcelona continua guanyant pes.
