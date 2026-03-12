Majoria garantida
Barcelona aprovarà el museu Carmen Thyssen aquest març gràcies als vots de Junts
El primer grup de l’oposició donarà un ‘sí’ decisiu al projecte després d’aconseguir tres millores en patrimoni, programa arquitectònic i superfície comercial
La baronessa Carmen Thyssen vol un director català per al seu museu de Barcelona i que el ‘Mata Mua’ de Gauguin estigui en la inauguració
Carmen Thyssen, baronessa i mecenes: «M’agradaria tenir liquiditat per col·leccionar més art»
Carmen Thyssen, oberta a canvis perquè el seu museu a Barcelona pugui «emmotllar-se a la ciutat» i obrir a principis del 2028
Meritxell M. Pauné
Junts facilitarà l’aprovació del futur museu Carmen Thyssen al passeig de Gràcia de Barcelona en el ple municipal del 27 de maig. El partit més gran de l’oposició ha arribat a un acord amb el govern socialista de Jaume Collboni i després d’una ronda de contactes amb els promotors, veïns i comerços de la zona. Aquest dijous el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, ha anunciat les tres millores que ha aconseguit en el projecte en matèria de patrimoni, programa arquitectònic i superfície comercial.
En síntesi, Junts assegura que la rehabilitació del palau Marcet, seu del clausurat cine Comèdia, recuperarà elements originals que s’havien perdut i garantirà la correcta preservació de les façanes catalogades. La distribució d’espais, revisada al detall, garantirà que pugui entrar en la primera divisió internacional de pinacoteques. I l’espai reservat a usos complementaris, bàsicament restaurant i botiga, es reduirà del 25% màxim que permet la normativa a un 16%. Explícitament se li prohibirà als promotors, el fons Stoneweg i la baronessa Carmen Cervera, que l’espai gastronòmic tingui accés directe des del carrer per assegurar que estigui dirigit sobretot als visitants.
En una entrevista exclusiva amb EL PERIÓDICO, la col·leccionista es va obrir a introduir canvis en el projecte per «emmotllar-se a la ciutat» i facilitar una tramitació consensuada. Desitja que l’estrena arribi «al més aviat possible» i que el museu sedueixi també el públic local, amb la presència del famós quadre ‘Mata Mua’ de Gauguin i la proximitat d’un director català.
Junts ha explicat en roda de premsa aquest dijous que votarà a favor de la tramitació urbanística del museu en comissió i en el ple, al veure satisfeta la seva «exigència tècnica» i davant la «garantia absoluta» que l’obra «passarà tots els filtres preceptius» de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. «En tres àmbits decisius hem introduït millores que ens han fet donar el ‘sí’», ha celebrat Jordi Martí. Després de l’«alarma» generada pel primer dibuix que va transcendir, que apuntava a la incorporació d’una gran remunta sobre l’edifici històric, Junts ha pogut consultar a través de l’executiu de Collboni els plans i renders d’un disseny definitiu molt més respectuós. «Serà un nou edifici simbòlic al cor de la ciutat», ha confiat el regidor, que també ha valorat que el futur Thyssen «crearà ocupació de qualitat» i serà «un referent metropolità i de país».
El regidor Damià Calvet, que ja coneixia Stoneweg de la seva etapa com a president del Port de Barcelona, ha detallat que Junts ha sol·licitat revertir els eixamplaments de portes i finestres que es van fer «de forma matussera» a l’edifici en època contemporània perquè acollís botigues i un multicine. «No es tracta només de rehabilitar el que hi ha, sinó de recuperar l’esplendor original, una sensibilitat habitual en les intervencions patrimonials actuals», ha advertit. Quant a la remunta, ha posat en valor «la textura i colors» del volum afegit, que «es fon amb l’horitzó» i farà que sigui «un edifici icònic i discret alhora». Així mateix, ha celebrat que taparà «les lletges parets mitgeres que hi ha a banda i banda».
El regidor de Junts a l’Eixample, Joan Rodríguez, ha comparat aquesta obra amb «bons exemples» d’intervencions públiques al districte, com la remunta sobre la modernista Casa de la Lactància o l’ampliació prevista del Taller Masriera: «Si confiem en els serveis tècnics del districte per a això, també hi hem de confiar quan el promotor és privat, perquè els mecanismes de garantia existeixen». «Confiar no és donar carta blanca, sinó acompanyar per millorar», ha defensat. A més, ha avançat Martí, una comissió de seguiment amb govern, oposició i entitats veïnals i comercials de l’Eixample podrà observar de prop l’evolució del projecte «des del minut zero».
Quant a l’interior de l’immoble, el regidor ha destacat que l’activitat complementària a l’exhibició d’art ocuparà a penes 1.700 dels 10.000 m2 que tindrà aproximadament l’equipament en total. «No hi haurà una comercialització encoberta del museu, com alguns temien», ha assenyalat en al·lusió als sectors veïnals més crítics. La previsió d’espais per a col·lecció permanent i mostres temporals, segons el seu parer, «és solvent i molt adequada a la museística moderna».
Els Comuns marquen distàncies
Guille López, regidor de BComú, ha refredat un eventual recolzament del seu grup al projecte i ha recriminat al govern municipal que no compartís els plans amb la resta de partits. «Barcelona en Comú no ha rebut cap informació, ni per part del Govern, ni del promotor, de la nova proposta que es vol portar a aprovació», ha lamentat. Així, després de revisar les informacions ofertes pels mitjans, mantenen la seva posició reticent: «Continuem veient-ho com una operació especulativa disfressada de projecte cultural, en una ubicació ja saturada de visitants».
