Reclamació a l'ajuntament

El moviment veïnal de Barcelona urgeix la construcció de més de 700 habitatges pendents a l'entorn de Glòries

Les associacions del Clot-Camp de l'Arpa, Sagrada Família, Poblenou i Fort Pienc apressen a desencallar obres tant en promocions de pisos com en equipaments, planificades arran del compromís segellat el 2007

Assemblea veïnal a la Farinera del Clot, a Barcelona, sobre els projectes al voltant de Glòries.

Assemblea veïnal a la Farinera del Clot, a Barcelona, sobre els projectes al voltant de Glòries. / Bárbara Favant / EPC

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Les associacions de veïns de l'entorn de Glòries urgeixen l'Ajuntament de Barcelona a complir el compromís que fa 19 anys es va segellar entre l'administració i les entitats per pactar l'àmplia remodelació d'aquest nucli emergent de la ciutat. “Tot va massa lent”, diagnostiquen els col·lectius veïnals del Clot-Camp de l’Arpa, Sagrada Família, Poblenou i Fort Pienc. En una assemblea oberta als residents dels barris de l'entorn aquest dimecres, han instat que la reforma adquireixi velocitat, que no es restringeixi al parc i s'accelerin les construccions pendents en habitatge social i equipaments.

“L'ajuntament dona la idea moltes vegades que pràcticament està tot fet, perquè tenim part del parc, i conclou que no ha d'invertir molt més, però no és veritat”, refuta Miquel Catasús, de l'Associació Veïnal del Clot-Camp de l’Arpa. En especial, el moviment veïnal assenyala que falten per edificar 762 domicilis en diferents promocions. Es reparteixen entre pisos de venda lliure i de caràcter social; les associacions insten que el màxim nombre possible siguin catalogats de protecció oficial i s'ofereixin en lloguer. “En propietats municipals, poden fer-se entre 300 i 400 pisos més”, estima Catasús.

“Podrien fer-se fins a 700 habitatges de protecció oficial de règim general en lloguer, la lluita és que siguin els màxims possibles”, planteja Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família. Mercadal emfatitza que queden per erigir 562 pisos a l'illa on conflueixen els carrers Castillejos, Consell de Cent, Cartagena i Diagonal. A banda, falten 112 domicilis per construir al número 771 de la Gran Via i unes altres 88 llars a repartir entre el 5-9 de Bolívia i el 119 de Pamplona. “S'han fet enderrocs, s'han començat construccions i alguna cosa es fa, però progressa molt lent”, lamenta Mercadal.

Asamblea vecinal para hablar de los proyectos en torno a Glòries en la Farinera de El Clot

Representants de les quatre associacions de veïns de Barcelona a l'assemblea de la Farinera del Clot sobre els projectes al voltant de Glòries. / Bárbara Favant / EPC

Obres encallades

Pel que fa als equipaments, les associacions veïnals recorden que s'han acabat cinc de les 16 dependències que asseguren que es van comprometre el 2007. Agreguen que hi ha desequilibri entre la inversió en dependències que es defineixen "de ciutat" (uns 150 milions d'euros, calculen) i la que són "de barri" (amb uns 25 milions destinats a aquest efecte).

El teixit veïnal avalua que, tot i que el projecte està avançat, la lentitud continua marcant la construcció de l'equipament de l'antiga Fàbrica del Sucre, al carrer Cartagena. Allà s'hi ha d'instal·lar un espai per a joves, una sala d'actes polivalent i un espai per als Castellers de la Sagrada Família. Alhora, avisen que l'edificació de l'escola Gaia —en mòduls, de moment— va “molt lenta”. S'ha d'alçar on hi havia la Fàbrica de Paraigües. “Van dir que les obres havien de començar el 2026 i que l'escola estaria oberta per al curs 2027-2028, ara ens parlen de 2028-2029”, ha comentat Catasús, escèptic amb què les dates acabin complint-se.

Entre els deures pendents, el moviment veïnal alerta que la construcció d'una residència de gent gran al carrer Independència, l'auditori lligat a la Farinera del Clot i el poliesportiu projectat a la Meridiana sud, entre els carrers Tànger i Pamplona, romanen bloquejats. A més, afegeixen que falta per començar les obres de l'ambulatori del carrer Bolívia i queda per definir els edificis Sòcol i Ona, un complex que ha d'unir equipaments i habitatge públic.

D'altra banda, les associacions han destacat la gran afluència a la franja central del parc de Glòries i el bon paper que està complint, que han jutjat com a “necessari”. En tot cas, han afirmat que una tercera part de la superfície del parc encara s'ha d'urbanitzar. “El compromís per Glòries s'havia de fer en 10 anys; l'any que ve farà 20 anys que es va signar però, a aquest ritme i anant bé, arribarem als 30 anys i, amb falta de voluntat, ens n'anirem als 40… Això no pot ser”, conclou Catasús.

