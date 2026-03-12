Successos
Detingut un multireincident a Barcelona per set robatoris a turistes amb el 'mètode de la taca'
Actuava en grup i se li atribueix un botí de 2.000 euros en efectiu i objectes valorats en més de 14.000 euros.
Germán González
No és precisament el que se’n diu un robatori net. Habitualment, els lladres actuen en grup i mentre un d’ells taca la roba de la víctima, amb algun líquid, producte o, fins i tot, excrements, per després simular netejar-la, un còmplice aprofita la distracció per 'netejar-la' de debò de qualsevol objecte de valor que portin, com ara carteres, mòbils, dispositius electrònics, maletes o bosses.
Es tracta del conegut com a 'mètode de la taca', una forma de furt especialitzada d’alguns delinqüents a Barcelona. Precisament aquesta especialització ha provocat que els Mossos d’Esquadra detinguessin un home de 33 anys per set furts a turistes amb aquest sistema tan brut. Acumula 27 detencions per fets de la mateixa naturalesa i modus operandi, per la qual cosa els investigadors han tingut en compte el seu tret criminal més distintiu.
Com que el sospitós actuava en grup, els agents també l’acusen de pertinença a grup criminal. Presumptament, els set furts els va cometre, acompanyat dels seus còmplices, entre mitjans de desembre i mitjans de febrer en establiments comercials i hotelers dels districtes de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella i les Corts de Barcelona.
Els lladres creaven una distracció, ja fos tacant les víctimes amb algun producte, provocant una conversa o demanant a les víctimes que els fessin una foto en aquests establiments. En aquell moment s’aprofitava la badada generalitzada per sostreure les bosses que portaven les víctimes, principalment turistes. En total, haurien sostret més de 2.000 euros en efectiu, documentació i targetes de crèdit, i altres objectes valorats en més de 14.000 euros, segons la policia catalana.
El dia 3 de març, agents de la unitat d’Investigació dels Mossos van localitzar l’investigat al districte de Sants-Montjuïc, on el van arrestar. El detingut va passar a disposició judicial el dia 5 de març. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions dels còmplices del sospitós per 'netejar' turistes, a més d’embrutar-los la roba.
