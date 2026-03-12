BCN acollirà la convenció mundial del club Rotary el 2029
Meritxell M. Pauné
La ciutat de Barcelona acollirà la Convenció de Rotary International del 2 al 6 de juny del 2029 i rebrà uns 20.000 participants. La xarxa mundial de clubs Rotary, que reuneix líders locals i voluntaris des de fa més d’un segle per fer obres benèfiques i contribucions a la pau, ha triat la capital catalana per a la seva trobada anual. Un comunicat que es va donar a conèixer ahir informa que la cita se celebrarà al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona i estima que generarà un impacte d’uns 68 milions d’euros per a l’economia local, a més de la repercussió en territoris pròxims pels viatges turístics que puguin fer els assistents.
Es tracta d’un club fundat el 1905 per l’advocat nord-americà Paul Harris i del qual formen part empresaris, professionals i líders cívics influents. Presumeix de ser el club més antic del món d’aquest tipus. A més de compartir el seu interès per la filantropia, els socis amplien contactes i sinergies gràcies al club. Destacades personalitats de Catalunya, per exemple de l’àmbit mèdic i de l’advocacia, formen part de l’entitat.
Els membres de Rotary criden a la seva reunió anual mini-Nacions Unides, perquè hi acudeixen socis de més de 140 països. Assisteixen a sessions plenàries i tallers, exposen projectes humanitaris i fan activitats culturals i de networking. "Les convencions de Rotary són espais on convergeixen les idees, el servei i la col·laboració, i on es reuneixen persones de tot el món per compartir experiències, treballar a favor de solucions i forjar relacions duradores", assegura el president de Rotary International, l’ortodontista italià Francesco Arezzo.
"Ens complau tornar a Barcelona el 2029: és una ciutat amb una sòlida perspectiva internacional i una trajectòria impecable d’acollir la nostra comunitat roària mundial", afegeix Arezzo.
