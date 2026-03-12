BCN tanca els accessos a Collserola per un cas de pesta porcina
Un senglar contaminat apareix per primera vegada dins del terme municipal. El conseller anuncia mesures "molt contundents" per intensificar les captures.
Carlota Camps
Per quarta vegada en un mes, el virus de la pesta porcina africana (PPA) ha sortit del perímetre de la zona d’alt risc, on havia estat contingut durant les primeres setmanes. Ahir, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar que s’ha trobat un senglar mort dins del terme municipal de Barcelona, cosa que obliga a tancar els accessos al parc natural de Collserola, que fins ara estava limitat només a les nits, des dels barris de la capital catalana que confinen. Les restriccions que s’apliquen als municipis de la denominada zona zero s’amplien, doncs, també a la capital catalana, a més dels 18 municipis, del Vallès Occidental i del Baix Llobregat.
Ordeig, que ja ha parlat amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per comunicar-los l’aparició del nou cas positiu i les mesures que això implica, va detallar que es tracta del mateix focus que la setmana passada es va detectar a Sant Just Desvern. "Parlem d’un únic cas, de moment, que és just al límit amb aquest terme municipal veí", va dir el titular d’Agricultura, que va avançar que avui es faran públiques exactament les limitacions d’accés al parc natural.
"Els veïns de la zona i els negocis que es troben allà no tindran cap problema per continuar portant una vida normal", va assegurar Ordeig. Això sí, va reiterar, "caldrà prendre mesures perquè ara en aquesta zona s’intensificaran les captures, es col·locaran més trampes per mirar d’atrapar els senglars que sigui possible i aquesta feina no es pot fer si hi ha gent per allà". "Serem molt contundents en les tasques de captura", va afirmar.
A l’espera de reunir-se amb els responsables del parc natural, amb experts en PPA, amb representants del Ministeri d’Agricultura, per coordinar totes les accions, Ordeig va reclamar la "comprensió dels ciutadans", els va demanar que en la mesura possible mirin de no deixar menjar a l’abast dels senglars i que limitin les seves sortides a zones boscoses i a rieres, que és per on solen moure’s aquests animals. "Serà impossible blindar, per exemple, el barri de la Floresta, perquè allà no es poden col·locar tanques, però cal mirar de reduir la mobilitat", va dir.
40 milions invertits
Des que l’octubre passat es va declarar el primer cas de dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Girona i fins avui, amb l’arribada, mentrestant, de la grip aviària a Lleida i de la pesta porcina a Barcelona, la Conselleria d’Agricultura ha invertit ja entorn de 40 milions en ajudes als ramaders i materials per a l’erradicació, sense comptar amb el cost de les més de 300 persones que encara avui continuen treballant sobre el terreny per combatre la PPA.
"Hem analitzat l’evolució de la pesta porcina en altres països i hem vist que, en el nostre cas, el mar ens facilita el control, però el fet que s’hagi declarat en una àrea metropolitana molt poblada, en canvi, ho dificulta", va reflexionar Ordeig, que va insistir, una vegada més, que "cal reaccionar ràpid i mantenir l’estratègia prevista", en la qual el control de la població de senglars a Collserola és un factor clau.
Subscriu-te per seguir llegint
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu