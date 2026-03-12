Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La buguenvíl·lea de Catalunya se salva

FERRAN NADEU

La famosa buguenvíl·lea davant el número 124 de la Rambla de Catalunya continuarà formant part del paisatge del barri. Després de mesos de debat i una recollida de firmes, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb la florista que la va plantar, Maria Ponsà, per conservar aquesta planta tan estimada i salvar-la de la tala.

