La buguenvíl·lea de Catalunya se salva
FERRAN NADEU
La famosa buguenvíl·lea davant el número 124 de la Rambla de Catalunya continuarà formant part del paisatge del barri. Després de mesos de debat i una recollida de firmes, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb la florista que la va plantar, Maria Ponsà, per conservar aquesta planta tan estimada i salvar-la de la tala.
Subscriu-te per seguir llegint
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu