El Meteocat avisa: el temps a Catalunya farà un gir inesperat de temperatures

La calma meteorològica s’alterna amb un canvi climàtic

Persones amb paraigües sota la pluja a Barcelona.

Persones amb paraigües sota la pluja a Barcelona. / Jordi Otix

Andrea Valenzuela García

Aquest divendres i aquest diumenge seran els dies més tranquils del que queda de setmana a Catalunya.

Durant aquests dies, es continuen esperant precipitacions, però ja no seran generalitzades ni abundants, a excepció del dissabte, quan poden arribar pluges moderades, tempestes, calamarsa i neu intensa.

Previsió meteorològica per a aquest dijous

Aquest dijous ha clarejat amb núvols baixos a la depressió central i al quadrant nord-est, que han deixat els cels de Catalunya pràcticament coberts. Tanmateix, durant el matí aniran disminuint i el dia pot acabar serè a la major part del territori, menys al nord-est i en punts del litoral i prelitoral.

No es descarta que caigui algun plugim al sector central del litoral i prelitoral, segons la previsió meteorològica del Meteocat.

El vent de direcció variable serà fluix durant tota la jornada al país i les temperatures pujaran lleugerament, fins i tot poden superar els 20ºC al Camp de Tarragona.

Divendres a Catalunya

La calma climàtica continuarà el divendres a Catalunya, quan es preveu un ambient majoritàriament assolellat al matí, i alguns núvols al final de la jornada.

Tanmateix, s’espera algun ruixat moderat al Pirineu i Prepirineu, i la cota de neu se situarà sobre els 1.600 metres.

Les temperatures poden començar a baixar suaument.

Dissabte inestable

De cara al dissabte s’anuncia un dia més inestable: fins i tot el Meteocat ha emès avisos de situació meteorològica perillosa per neu.

Les precipitacions seran generals a tot el territori: fins al migdia se n’esperen al terç nord i la meitat est, a la tarda al sector central del litoral i prelitoral, en punts de la Catalunya central i al nord del Pirineu. Aquestes seran febles, però poden venir acompanyades de tempestes o calamarsa en alguns punts.

La cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres al matí i anirà baixant fins als 1.000 metres durant el dia, i podrà descendir als 800 al nord del Pirineu.

Els vents de component nord i oest de Mestral i Tramuntana als dos extrems de Catalunya seran moderats i amb alguna ràfega forta, i més fluixos al sector central del territori.

Amb això, les temperatures baixaran notablement, sobretot al final del dia.

Diumenge de calma

A partir del diumenge pot tornar el bon temps. S’espera un dia assolellat, amb pocs núvols, sense pluges i amb menys vent.

Quedarà alguna nevada a les muntanyes del Pirineu i la nit continuarà sent freda, amb mínimes de 0 a 8ºC en general i algunes gelades a l’interior del Pirineu.

Tanmateix, el termòmetre pot tornar a pujar la setmana vinent.

