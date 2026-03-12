Descoordinació municipal
Tres obres consecutives a la mateixa vorera desconcerten els veïns del Clot: "És falta de planificació"
Demanen explicacions a l’Ajuntament després de veure com el mateix carrer s’aixeca tres vegades en poc temps
Gisela Macedo
Els veïns del carrer d’Espronceda, en el tram entre el carrer de Múrcia i la confluència amb els carrers del Clot i de Mallorca, han viscut recentment una situació curiosa que s’ha convertit en tema de conversa del barri: en menys de tres mesos, la mateixa vorera s’ha aixecat i s’ha tornat a pavimentar tres vegades.
Tot va començar a finals del 2025, quan es van trobar un matí amb operaris treballant a la vorera. Les obres van ser ben rebudes: feia temps que el paviment estava deteriorat i amb desnivells que dificultaven el pas. Però, després d’aquesta intervenció, la tranquil·litat i la vorera nova van durar poc. Dies després, els veïns es van abocar a la finestra i la vorera que acabaven d’estrenar estava aixecada de nou. I la cosa no es va quedar aquí: al febrer, van tornar a aixecar el mateix tram per posar-lo en obres. “Gairebé no ens ho crèiem”, diu un dels veïns, que es va posar en contacte amb la secció 'Entre Tots' d’aquest diari per explicar el que havia passat i demanar explicacions a l’Ajuntament de Barcelona.
En preguntar a l’ajuntament, fonts municipals reconeixen que les tres obres "van coincidir en un període curt de temps", i argumenten que responien a motius diferents. La primera va ser una reparació "urgent" del paviment, que estava en mal estat. La segona la va dur a terme Aigües de Barcelona, que va obrir una rasa per renovar la xarxa de subministrament. I la tercera formava part del Pla Endreça municipal, amb la qual es va dur a terme, de nou, una renovació del paviment, aquesta vegada més completa, amb noves "millores en l’accessibilitat i la reconstrucció dels escocells".
"Falta de planificació"
Per als veïns, tota aquesta successió d’obres reflecteix una “falta de planificació” per part del consistori. Assenyalen que, si s’haguessin organitzat correctament, els treballs s’haurien pogut fer de manera conjunta, evitant molèsties repetides i un malbaratament innecessari de diners. "El que resulta difícil d’acceptar és que l’ajuntament, en un context en què les partides econòmiques cobren una gran importància, assumeixi tres vegades el cost d’una actuació similar per falta de planificació coordinada", manifesta el veí.
Per la seva banda, des de l’ajuntament asseguren que ja s’estan prenent mesures perquè situacions com aquesta no es repeteixin. Expliquen que l’alcalde, Jaume Collboni, es va reunir recentment amb les principals empreses d’aigua, gas, llum i telecomunicacions de Barcelona per "millorar i optimitzar la coordinació" de les actuacions a la via pública. Segons les mateixes fonts, en aquella trobada van acordar compartir la planificació d’obres per concentrar-les en el temps i reduir les duplicitats.
Els veïns, per la seva banda, esperen que aquesta vegada la vorera nova es quedi com està durant més temps.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu