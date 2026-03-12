Noves mesures
Collserola tancarà aquest dijous per a la ciutadania de Barcelona: el Govern assetja 500 senglars per la pesta porcina
L’exclusió no afectarà veïns de cases, ni els col·legis i les activitats econòmiques dins del parc natural
Toni Sust
El Govern català publicarà aquest dijous a la tarda una resolució que declara tancat l’accés al parc natural de Collserola per part de tota la ciutadania des de Barcelona, una mesura que no afectarà els veïns d’habitatges que són dins del parc, unes 15.000 persones, així com els alumnes i professors de les escoles de la zona. També es mantindran activitats econòmiques, bàsicament restaurants. Als qui sí que podran continuar accedint al parc se’ls demana que assumeixin una rutina de desinfecció, cosa que inclou neteja de soles de sabata, rodes de vehicles, entre altres. La mesura es pren després que s’hagi trobat el primer senglar mort per pesta porcina al municipi de Barcelona i amb la mirada posada a retirar el prop de mig miler de senglars que hi ha a l’espai ara restringit.
En l’apartat de l’activitat econòmica que es manté s’inclou el cas del parc d’atraccions del Tibidabo, que no tancarà, però només s’hi podrà accedir per espais asfaltats i s’evitarà l’accés a altres parts del parc. Es calcula que unes 5.000 persones entren al parc natural de Collserola durant els dies laborables i entre 10.000 i 15.000 els festius. Gent que va a passejar i a fer esport i que ara haurà de deixar de fer-ho per ara. No s’ha indicat una data prevista de finalització de la restricció, tot i que s’entén que serà quan s’aconsegueixi. A qui incompleixi la restricció se’l pot sancionar en funció del que determina la llei de sanitat animal.
Tres motius
Amb aquesta restricció, sobre els detalls de la qual han informat aquest dijous al matí la secretària general del departament d’Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot; el tinent d’alcalde de Barcelona Albert Batlle, i l’inspector en cap dels Agents Rurals, Joan Antoni Mur, ara en total són 18 els municipis en què l’accés al seu espai rural està vetat.
Massot ha explicat que la decisió s’ha pres per tres motius. Un, evitar l’accés de persones que contribueixin que els senglars que són a la zona del parc es dispersin, cosa que eleva el risc que també ho faci la pesta porcina; dos, evitar que el risc de contagi augmenti perquè es traslladin restes del virus en sabates i rodes de vehicles, i tres, facilitar la feina dels operatius que treballen a la zona.
Animals capturats
Dins de la zona de risc elevat, es calcula que al parc de Collserola hi ha entre 500 i 600 senglars, i uns 400 o 500 més a la part propera al brot inicial, al voltant de Cerdanyola del Vallès, per sobre de l’AP-7. L’objectiu és que tots siguin eliminats. A la zona de risc menor, es xifren en prop de 10.000 els senglars, i en aquest cas l’objectiu és que quedi només un senglar per quilòmetre quadrat, cosa que significaria eliminar el 80% del total.
A la zona d’alt risc, on es capturen els senglars amb trampes, ja són 1.100 els retirats, dels quals 101 l’última setmana. En aquesta part s’empren trampes i armes amb silenciador en sortides nocturnes. A la zona de baix risc, els dies 7 i 8 de març, hi va haver 28 batudes amb 450 caçadors en què es van abatre 65 senglars. En total ja s’han detectat 217 brots positius.
Batlle ha subratllat que l’activitat econòmica no es veurà afectada, però ha recalcat que ni a peu ni amb bicicleta els ciutadans podran accedir a la Carretera de les Aigües. El tinent d’alcalde ha explicat que és impossible tancar tots els accessos al parc natural perquè hi ha tota mena de camins.
