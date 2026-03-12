Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Comuns demanen a Collboni que Barcelona s’uneixi al boicot a ChatGPT pels seus vincles amb Trump

Barcelona en Comú pressiona el govern municipal del PSC perquè durant els pròxims tres mesos especifiqui quines eines d’IA contractarà per fomentar-ne l’adopció social, empresarial i administrativa a la capital catalana

El diputat Gerardo Pisarello (c), acompanyat pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun (d) i la exalcaldesa Ada Colau (i), en la presentació de la seva candidatura a les primàries de BComú

El diputat Gerardo Pisarello (c), acompanyat pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun (d) i la exalcaldesa Ada Colau (i), en la presentació de la seva candidatura a les primàries de BComú / Kike Rincon / Europa Press

Carles Planas Bou

Barcelona

El conflicte obert als Estats Units per l’ús militar de la intel·ligència artificial arriba a Barcelona. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Comuns demanaran a l’ajuntament de la capital catalana que s’afegeixi al boicot a ChatGPT després que la seva desenvolupadora, OpenAI, hagi tancat un acord de 200 milions de dòlars amb el Pentàgon que podria obrir la porta a l’ús de la seva IA amb finalitats antidemocràtiques. La campanya internacional de rebuig a la start-up ja suma més de quatre milions de desinstal·lacions de la seva aplicació.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar a principis de setmana que el consistori municipal destinarà 9,4 milions d’euros durant els tres pròxims anys a accelerar l’adopció de sistemes d’IA generativa tant a l’administració pública de la ciutat com entre el seu teixit empresarial i la seva ciutadania.

És en aquest context que, a la Comissió d’Economia del pròxim dimecres, Barcelona en Comú presentarà una petició en què sol·licitarà al govern municipal del PSC que no destini aquesta inversió pública a contractar els serveis d’empreses "que puguin ser usats per a l’espionatge massiu de la ciutadania o la creació d’armes autònomes amb finalitats bèl·liques contràries al dret internacional", una velada referència a OpenAI.

El document, consultat per EL PERIÓDICO, estableix una data límit de tres mesos perquè l’ajuntament presenti un catàleg detallat de les eines i corporacions tecnològiques contractades per dur a terme el programa batejat com a 'Estratègia per a l’adopció ètica, democràtica i sostenible de la intel·ligència artificial'.

