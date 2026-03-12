IA i democràcia
Els Comuns demanen a Collboni que Barcelona s’uneixi al boicot a ChatGPT pels seus vincles amb Trump
Barcelona en Comú pressiona el govern municipal del PSC perquè durant els pròxims tres mesos especifiqui quines eines d’IA contractarà per fomentar-ne l’adopció social, empresarial i administrativa a la capital catalana
Carles Planas Bou
El conflicte obert als Estats Units per l’ús militar de la intel·ligència artificial arriba a Barcelona. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Comuns demanaran a l’ajuntament de la capital catalana que s’afegeixi al boicot a ChatGPT després que la seva desenvolupadora, OpenAI, hagi tancat un acord de 200 milions de dòlars amb el Pentàgon que podria obrir la porta a l’ús de la seva IA amb finalitats antidemocràtiques. La campanya internacional de rebuig a la start-up ja suma més de quatre milions de desinstal·lacions de la seva aplicació.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar a principis de setmana que el consistori municipal destinarà 9,4 milions d’euros durant els tres pròxims anys a accelerar l’adopció de sistemes d’IA generativa tant a l’administració pública de la ciutat com entre el seu teixit empresarial i la seva ciutadania.
És en aquest context que, a la Comissió d’Economia del pròxim dimecres, Barcelona en Comú presentarà una petició en què sol·licitarà al govern municipal del PSC que no destini aquesta inversió pública a contractar els serveis d’empreses "que puguin ser usats per a l’espionatge massiu de la ciutadania o la creació d’armes autònomes amb finalitats bèl·liques contràries al dret internacional", una velada referència a OpenAI.
El document, consultat per EL PERIÓDICO, estableix una data límit de tres mesos perquè l’ajuntament presenti un catàleg detallat de les eines i corporacions tecnològiques contractades per dur a terme el programa batejat com a 'Estratègia per a l’adopció ètica, democràtica i sostenible de la intel·ligència artificial'.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu