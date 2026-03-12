Patrimoni festiu local
El ‘Dimoni’ de les Festes de Maig 2026 de Badalona estarà dedicat al bàsquet: «Representa els valors de la nostra ciutat»
La festivitat local coincideix aquest any amb la celebració de la Final Four de la Champions League, que tindrà lloc al Pavelló Olímpic
El 2025 |
Badalona dedica el ‘Dimoni’ que cremarà en les seves Festes de Maig als voluntaris de la dana de València
Gerardo Santos
Les Festes de Maig 2026 de Badalona ja coneixen el disseny del típic mocador de festes, del cartell de la festivitat i, sobretot, del ‘Dimoni’ que es cremarà la nit de Sant Anastasi. De fet, el disseny del cartell, obra d’Andrea Macias, Carlota Daura i Guillem Vidaña, representa com tots els barris de la ciutat, amb les seves icones arquitectòniques, s’il·luminen durant la nit de la ‘Crema del Dimoni’. Aquest any, la figura que es reduirà a cendres la nit més especial de les festes representa un jugador de bàsquet, arran d’una coincidència al calendari molt badalonina: durant el cap de setmana gran de les Festes de Maig tindrà lloc al Pavelló Olímpic la celebració de la Final Four de la Basketball Champions League, cosa que augura una gran afluència de públic a la ciutat per a aquestes dates, en el segon cap de setmana del mes de maig.
La presentació ha tingut lloc aquest dijous al matí a la sala de premsa de l’edifici d’oficines municipals del Viver, i ha comptat amb la presència de la primera tinenta d’alcaldia, Cristina Agüera, i de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. Tots dos han agraït als diferents autors el seu treball: «Avui presentem els nostres símbols de la festa, parlem d’elements que sota el meu punt de vista són ubicats en el primer impacte visual», ha declarat l’alcalde.
Els autors del cartell han comentat que buscaven un disseny que signifiqués la unió de tots els barris de la ciutat, que «representés que la festa és de tot Badalona, i que es viu a tots els barris» de la mateixa manera. «¡Què és millor que veure tota la ciutat il·luminada davant del ‘Dimoni’ cremant!», han declarat els autors.
Sobre el mocador, aquest any d’un vermell bordeus i en el qual es llegeix la inscripció ‘orgullosament Badalona’, Albiol ha remarcat que destil·la un «molt important sentiment de pertinença». Les 100.000 unitats (25.000 més que l’any passat) encarregades per l’ajuntament es començaran a repartir i vendre per a Sant Jordi. Al costat del ‘Dimoni’ s’instal·larà una parada per vendre els mocadors, a més de l’habitual repartiment gratuït a les escoles de la ciutat.
El ‘Dimoni’, anomenat ‘El sisè jugador’, és obra de l’estudiant d’arquitectura Àlex Prats, que ha explicat que es tracta del seu primer projecte en la carrera: «Això em fa especial il·lusió», ha declarat. La coincidència de dates entre la Final Four i el cap de setmana gran de les Festes de Maig ha provocat que la temàtica estigués clara aquest any: «Com a badaloní, és un orgull dedicar aquest disseny al bressol del bàsquet europeu», ha remarcat Prats. La figura apareix encaixada a la cistella, i vesteix una samarreta amb el relleu típic d’una ampolla d’Anís del Mono, un altre dels símbols més reconeixibles de la ciutat.
«Els tres elements m’agraden molt, representen perfectament la nostra ciutat, els nostres valors i els nostres actius», ha descrit Albiol. El ‘Dimoni’ es plantarà a la platja a partir de l’1 de maig, com és habitual, perquè els veïns i els nens el puguin visitar, i deixar-hi escrits els seus desitjos. L’alcalde ha indicat que pròximament es coneixerà el detall de la programació de les festes, que aquest any, ha assegurat «ve plena d’activitats per a totes les edats». Una d’elles, que es recupera després d’uns quants anys, serà la popular festa de les molles.
