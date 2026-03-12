Passa al sector privat
Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
El comissari, que va demanar fa uns dies una excedència de la policia catalana, s’incorpora a la consultora de la qual és soci fundador
Germán González
L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent, que ha demanat una excedència del cos policial —actualment era el cap de la regió Metropolitana Sud de la policia catalana— s’incorporarà a l’activitat privada a SIMA Consulting, una consultora de la qual és soci fundador. Sallent dirigirà projectes relacionats amb la gestió de crisi, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
Amb aquest moviment, Sallent inicia una nova etapa professional posant-se al capdavant de projectes vinculats a l’estratègia corporativa i la gestió de riscos complexos. "La seva incorporació busca reforçar el creixement de la firma i aportar la seva experiència en l’anàlisi de situacions crítiques i la presa de decisions estratègiques", assenyala la companyia.
SIMA Consulting és una consultora especialitzada en estratègia, gestió de crisi i comunicació, entre altres àmbits. Sota el lema 'Fer que les coses passin', la firma se centra a oferir solucions executives en entorns canviants. Eduard Sallent compartirà el lideratge del projecte amb Raül Múrcia, actual CEO de la consultora.
Qui va ser alt comandament dels Mossos va ser destituït pel Govern de Salvador Illa després que, el dia de la investidura, l’agost del 2024, l’expresident Carles Puigdemont, que va viatjar a Barcelona, on va pronunciar un míting a Arc de Triomf, escapés del dispositiu policial tot i que hi havia una ordre de detenció contra ell.
Fa uns dies, Sallent va demanar al departament de Recursos Humans del cos, de manera telemàtica, una excedència i està previst que la tramitació acabi d’aquí a unes setmanes. Diverses fonts han apuntat a aquest diari que Sallent va fer la seva petició de sortida dels Mossos a través dels canals oficials de recursos humans, i que la tramitació d’aquest procés pot acabar a finals de març.
L’última actuació de Sallent com a comandament de la Metropolitana Sud va ser el disseny i l’aplicació del pla de seguretat del Mobile World Congress. L’operatiu, que es va reforçar pel conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà, va acabar aquest dijous amb un descens del 49% dels delictes.
Llicenciat en Filosofia, Sallent es va incorporar als Mossos el 1997. Va ser comissari en cap en dos períodes entre el juny del 2019 i el novembre del 2020, nomenat per l’exconseller Miquel Buch, i entre el 17 d’octubre del 2022, designat per l’exconseller Joan Ignasi Elena, fins que va ser rellevat per l’actual consellera d’Interior, Núria Parlon, que va confirmar Josep Lluís Trapero com a director de la Policia i va designar Miquel Esquius com a nou comissari en cap en substitució de Sallent.
Una altra polèmica en què es va veure esquitxat guarda relació amb la creació, per part de l’anterior equip d’Interior d’ERC, d’una nova plaça de major dels Mossos d’Esquadra. El 2024 Sallent va optar a la plaça i la va guanyar, imposant-se a la comissària Alícia Moriana, actual número 2 del cos policial, que va impugnar les bases del procés. També diversos sindicats policials ho van portar als tribunals. Mentrestant, ell va fer el curs preceptiu i, l’estiu passat, un jutjat de Barcelona va avalar la convocatòria. Malgrat això, encara no s’han resolt tots els recursos presentats, per la qual cosa la designació de la plaça no s’ha fet oficial. Amb la seva petició d’excedència, aquesta resolució queda en l’aire.
