Examen PIR a tot Espanya
Una estudiant de la Jonquera, segona millor nota del MIR de Psicologia: «Vaig estar a punt de no presentar-me perquè aquell dia no hi havia Rodalies»
L’examen PIR, que dona accés a aquesta especialitat, és un dels més exigents: aquest any hi havia més de 3.300 aspirants per a només 280 places
Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR a Espanya: «Tinc 41 anys i he arribat fins aquí amb molt esforç»
MULTIMÈDIA | Psicologia, la carrera de moda
Laura Teixidor
Pilar Cufí Acevedo, de 27 anys, veïna de la Jonquera i graduada a la Universitat de Girona (UdG), ha obtingut la segona millor nota d’Espanya en les proves d’accés a formació sanitària especialitzada en Psicologia, concretament el PIR (Psicòleg Intern Resident),l’examen que permet especialitzar-se en psicologia clínica dins del sistema públic de salut.
En la convocatòria d’aquest any, realitzada el 24 de gener, es van presentar 3.355 persones que aspiraven a una de les 280 places PIR ofertes a nivell estatal. Això converteix la psicologia en el segon àmbit més difícil per obtenir plaça, amb una ràtio de 12 aspirants per cada plaça, només superada per Biologia (gairebé 14 aspirants per plaça). A les comarques de Girona, només hi ha tres places vacants a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). L’àrea que oferia més places va ser Medicina, amb un total de 9.276.
«Des de l’estiu estudiava entre vuit i deu hores diàries»
Cufí es va presentar per primera vegada després de mesos d’intensa preparació. «M’he estat preparant durant un any; des de l’estiu estudiava entre vuit i deu hores diàries, tota la setmana menys un dia de descans», explica. Malgrat l’excel·lent resultat, assegura que no esperava una posició tan alta. «Ja m’havia començat a planificar per a convocatòries posteriors», comenta, conscient de les dificultats per aconseguir plaça.
«El veritable repte comença ara; en l’examen demostres coneixements teòrics, però ara arriba la realitat»
L’estudiant remarca que la realitat contrasta amb la creixent demanda d’atenció psicològica. «Avui dia es parla molt de salut mental, però en realitat no hi ha prou places i cada any hi ha més aspirants», afirma.
El bon resultat li donarà avantatge a l’hora d’escollir lloc de residència, decisió que encara està valorant. Inicialment, li agradaria quedar-se a prop de casa. «M’agradaria triar l’IAS per la proximitat i perquè també hi ha bons professionals», explica, referint-se a la Xarxa de Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària a Salt. També planeja visitar altres centres durant les jornades de portes obertes abans de decidir.
«Vaig dubtar a presentar-m’hi perquè just el dia de l’examen no hi havia Rodalies i no sabia si podria tornar a casa»
Una vegada comenci la residència, espera orientar la seva carrera dins de la psicologia clínica, possiblement en l’àmbit infantojuvenil, amb el qual ja té experiència. «He treballat molt en l’àmbit educatiu i amb nens i adolescents; és un entorn que em resulta familiar», assenyala. També admet que «el veritable repte comença ara», quan començarà a desenvolupar-se professionalment. «En l’examen demostres coneixements teòrics, però ara arriba la realitat».
Convocatòria amb polèmica
Els resultats publicats són provisionals; els definitius es coneixeran al març. La convocatòria d’aquest any ha sigut especialment convulsa, marcada per retards i mala gestió, amb queixes dels aspirants. «Hi ha hagut caos organitzatiu; els resultats es van publicar un mes més tard que l’any passat i alguns aspirants ni tan sols sabien si estaven admesos el dia de l’examen», explica. Diversos tràmits administratius es van retardar i alguns recursos encara s’estaven resolent després de la prova.
L’eliminació de la seu de l’examen a Girona també va afectar els aspirants locals. «Vam haver d’anar a Barcelona, en el meu cas des de la Jonquera, just el cap de setmana en què hi va haver caos ferroviari amb suspensió de trens de Rodalies; vaig dubtar molt sobre si presentar-me o no perquè no sabia si podria tornar a casa».
Missatge a futurs aspirants
Cufí es va graduar en Psicologia a la UdG el 2021 i durant aquest temps va combinar diferents feines, com a vigilant en un menjador escolar. Explica que preparar el PIR requereix gran esforç personal i recursos econòmics per poder dedicar temps a l’estudi.
És l’única representant de la Universitat de Girona que apareix en algun dels rànquings publicats pel Ministeri de Sanitat, en els quals figuren les deu millors notes de cada àmbit: medicina, infermeria, farmàcia, psicologia, biologia, química i física.
Malgrat les dificultats, assegura que va valer la pena intentar-ho i anima altres estudiants a seguir els seus passos: «Si t’ho proposes, és perquè realment t’agrada. Val la pena intentar-ho i no quedar-te amb el dubte de si ho haguessis pogut aconseguir».
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía