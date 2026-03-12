Fins a 43 anys de presó
L'entrenador de L'Hospitalet acusat d'agressió sexual reconeix relacions amb dues jugadores menors de 16 anys
El procés es reprendrà a l'abril després que la defensa de l'acusat hagi sol·licitat incloure dues proves pericials per sostenir que pateix una "insuficiència madurativa"
Àlex Rebollo
S. G., l'exentrenador de bàsquet de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) acusat d'agressions sexuals a menors, ha reconegut bona part dels fets pels quals el van denunciar tres jugadores del Centre Catòlic L’Hospitalet quan ell n'era l'entrenador o poc després d'haver-ho estat. L'acusat, que en el moment dels fets tenia 20 anys, ha admès les converses per WhatsApp amb les joves i trobades sexuals amb dues d'elles el 2018, quan aquestes tenien entre 14 i 15 anys.
S. G., a preguntes de totes les parts, ha insistit durant el judici celebrat aquest dijous 12 de març a l'Audiència Provincial de Barcelona que tot el que van fer va ser parlat i de mutu acord. No obstant això, cal remarcar que l'edat de consentiment sexual a Espanya és a partir dels 16 anys. El procés es reprendrà ara el 9 d'abril després que la defensa de l'acusat hagi sol·licitat incloure dues proves pericials per sostenir que l'acusat pateix una insuficiència madurativa.
L'acusat s'enfronta a una possible condemna de fins a 43 anys i sis mesos de presó per un total de quatre delictes que suposadament va cometre contra les dues joves, aleshores adolescents. S. G. tan sols ha negat el delicte més greu del qual se l'acusava, ocorregut durant una concentració de l'equip en un hotel de Coma-ruga en el marc d'un torneig de bàsquet.
Les acusacions
A Coma-ruga, l'exentrenador va contactar amb una de les denunciants, en aquell moment de 14 anys, perquè acudís a la seva habitació. Després de consumir alcohol, la Fiscalia assevera que la jove "va assolir un estat de semiinconsciència que li va impedir recordar a penes res fins al matí de l'endemà" i que en aquest marge de temps, l'entrenador suposadament li va practicar sexe oral i la va penetrar "aprofitant-se de l'estat d'embriaguesa de la menor". En despertar-se, segons el text, l'acusat va dir a la menor que "no expliqués res a ningú".
L'acusat ha negat que mantinguessin aleshores relacions sexuals. Sí que ha reconegut que tots dos van beure, que es van fer petons i que es van arribar a treure la samarreta, però ha afirmat que és després d'això quan la jove es va marejar a causa del consum d'alcohol i que no van fer res més. “Òbviament, amb una persona així, no vull que passi res”, ha dit. També ha admès que, amb aquesta mateixa noia, va quedar al juliol d'aquell mateix any i que, quan ella tenia 15 anys, van mantenir relacions sexuals amb penetració a casa d'ell en dues ocasions.
Entremig és quan es va produir la relació amb l'altra noia. La Fiscalia relata que aquest cas va tenir lloc al juny del mateix any, després que acusat i una altra de les denunciants, també de 14 anys, quedessin després d'uns mesos mantenint converses per WhatsApp. El ministeri públic relata que tots dos es van dirigir a casa de l'entrenador i, un cop allà, també van practicar sexe oral de manera recíproca i ell la va penetrar.
Mateix ‘modus operandi’
Les dues víctimes que denuncien les agressions sexuals han declarat a porta tancada i amb una separació física per evitar el contacte visual amb l'acusat. Amb tot, les víctimes han mantingut el relat dels fets, i les seves mares han fet constar l'"angoixa" que han patit les noies.
A més, una tercera denunciant amb la qual no es va arribar a produir una relació física ha declarat com a testimoni. La jove, que també va jugar al Catòlic, ha explicat que, el 2021, quan ella tenia 14 anys, S. G. va començar a parlar-li per WhatsApp. Aleshores ja havia deixat de ser el seu entrenador. Que llavors ja va veure “missatges fora de lloc”, que li preguntava sobre la seva vida amorosa o sobre si a ella li agradava ell. Una situació que ha definit com “una cosa incòmoda”. “Jo l'admirava en aquell moment perquè va ser un gran entrenador i mai no havia mantingut una conversa d'aquest tipus amb ell”, ha apuntat.
La mateixa jove ha explicat que, després de veure que no li seguia el corrent, S. G. li va dir que intentés esborrar les converses perquè “es podria posar en un embolic”. “Ni tan sols vaig arribar a pensar en les conseqüències. Era petita, però imaginava que no estava bé per la diferència d'edat, l'autoritat que tenia sobre mi”, ha respost. Tanmateix, ella va fer captures de pantalla de les converses -exposades al judici i confirmades per l'acusat-, on ell li deia coses com: "M'atreus", "no expliquis res" o "ets la meva 'prefe'". S. G. li va demanar que esborrés totes les converses perquè veia que ell es podria posar "en un embolic". Però ella va explicar els fets al coordinador del Centre Catòlic, qui li va demanar -segons la testimoni- que esborrés les captures per no posar-se ella en cap problema. Ella les va esborrar, però va mantenir guardades captures que va posar en mans de la policia quan va denunciar els fets.
Aquest ‘modus operandi’ recorda així el cas de les dues denunciants. L'acusat parlava amb les joves per WhatsApp abans de quedar i en algun cas els havia suggerit que li canviessin el nom del contacte perquè no el vinculessin. Preguntat sobre aquestes qüestions, S. G. ha suggerit que va ser una idea compartida i que no volia que les seves relacions es fessin públiques perquè en un club “pot estar mal vist” si estàs amb una jugadora. A més, ha assenyalat que no li semblaven fora de lloc els acostaments amb joves de 14 anys perquè ja havia mantingut una relació amb una altra noia de quinze anys i que era pública. Més enllà de les penes de presó i inhabilitació, l'escrit també reclama una indemnització a les víctimes per un valor total de 24.000 euros en concepte de danys morals. L'acusat ja ha consignat els diners.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía