Transport ferroviari
Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf
Els trens tornen a l’R3 de Rodalies: restablert el servei entre la Garriga i Ripoll
Rodalies tallarà parcialment els túnels del Garraf el 16 de març
Rodalies encara ha de reparar tres de cada quatre punts crítics un mes després de l’accident de Gelida
Pau Lizana Manuel
Cada vegada són menys els trams pendents de reobrir a la xarxa de Rodalies. Aquest dimecres, 50 dies després de l’accident de Gelida, han tornat els trens a l’R3, que ja circulen, tot i que amb restriccions de velocitat, entre la Garriga i Ripoll. I tot i que la Generalitat va prometre fa setmanes que el servei s’hauria d’haver restablert sense talls, encara queden per reobrir els trams entre Martorell i Rubí de l’R8; entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell de l’R4 –la reobertura està prevista per al dilluns 16 de març–; l’R15 entre Riba-roja d’Ebre i Reus i el tram transpirinenc de la mateixa R3. A més, els trams entre Manresa i Terrassa (R4) i Blanes i Maçanet (R1) continuen funcionant com trens llançadora i compten amb un servei de bus complementari.
Tots aquests talls es deuen exclusivament a les afectacions i obres que van aflorar després de l’accident de Gelida, però també continuen tallades l’R3 entre l’Hospitalet i la Garriga –tancat des de l’octubre per obres de desdoblament– i l’R7, suspesa per les obres a l’estació de Montcada-Bifurcació.
A més, a partir del pròxim 16 de març, la circulació es veurà greument afectada, quan es tanquin parcialment els túnels del Garraf per obres de manteniment. En aquesta mateixa línia, s’han produït últimament greus afectacions i diversos trens han quedat atrapats, precisament, en el tram que entrarà en obres. El pla alternatiu de transport suposarà un important reforç dels busos interurbans que ja operen a la zona i un servei de bus substitutori entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders.
També continuen actives més de 200 limitacions temporals de velocitat que fan habituals els retards en diverses línies. Tot i que el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, preveu que pràcticament la meitat –totes aquelles lligades a les obres d’emergència– s’aixequin per a finals d’abril. Santano, després de passar unes setmanes gestionant la crisi des de Barcelona, va tornar a Madrid el cap de setmana passat amb el compromís de visitar Catalunya cada 15 dies.
Uns 400 treballadors d’Adif continuen treballant en 71 punts de la xarxa, un nombre que s’ha reduït des dels 91 inicials, perquè ja han acabat una vintena d’actuacions, cosa que ha permès anar reobrint línies. També s’han inspeccionat «preventivament» prop de 700 punts.
Repassem a continuació l’estat actual de cada línia.
L’R1 circula ininterrompudament entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes. Des de la localitat de la Selva, els usuaris tenen l’opció d’arribar fins a Maçanet-Massanes utilitzant un servei de tren llançadora que passa cada hora i mitja, o bé amb un bus complementari. Com que el traçat discorre en gran part per la línia de la costa és molt susceptible a temporals de vent o tempestes, per la qual cosa el ministre de Transport, Óscar Puente, va proposar aquest dilluns que la línia s’elevés en alguns punts. A més, després de l’accident de Gelida va tenir un aparatós despreniment que va obligar a tancar diversos dies tota la línia entre Maçanet i Arenys de Mar.
L’R2 Sud, malgrat presentar punts crítics com els túnels del Garraf, circula sense interrupcions entre Sant Vicenç de Calders i l’Estació de França. La seva circulació, això sí, es veurà significativament reduïda a partir de dilluns que ve, 16 de març, quan comencen les obres de manteniment en aquests túnels. Els treballs costaran prop de quatre milions d’euros i obligaran a limitar la circulació a una única via durant uns tres mesos, si es compleix el calendari. La Generalitat ha anunciat el reforç de diverses línies de busos i Renfe contractarà busos entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat, estació per on passaran vuit trens per hora i sentit fins a l’Estació de França. Aquest cap de setmana passat, amb el servei encara sense afectacions, les incidències s’han succeït i han obligat que els trens s’aturessin als túnels en diverses ocasions.
L’R3 ha recuperat aquest dimecres la circulació entre la Garriga i Ripoll, tot i que amb moltes limitacions de velocitat que alenteixen seriosament el servei, per la qual cosa encara funciona el dispositiu de busos substitutius disposats per Renfe. A més, la circulació de la línia continua completament tallada entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga per les obres de desdoblament. El tram transpirinenc entre Ripoll i Puigcerdà continuarà tancat fins a l’abril per obres als túnels de Toses i Ribes. De moment, la línia funciona amb busos substitutoris –la majoria amb freqüències de pas d’entre 20 minuts i una hora– que salpen des de Fabra i Puig amb rutes fins a Vic i des de la capital d’Osona fins a Puigcerdà i la Tor de Querol, i viceversa. Els usuaris denuncien que entre Vic i Puigcerdà el bus ha de seguir la Collada de Toses, cosa que allarga en fins a dues hores i mitja el viatge.
L’R4 és la línia on va succeir l’accident que va desencadenar la crisi. Precisament el tram on es va produir la fatídica col·lisió d’un tren amb un mur que es va desprendre continua tancat al tràfic ferroviari comercial, tot i que sí que admet la circulació de combois de mercaderies. El secretari de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal,va assegurar fa uns dies que el tram reobriria aquest dilluns 16 de març. De moment, entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central el servei se salva amb un bus substitutori que també s’atura a Gelida. Des de Martorell, l’R4 continua sense interrupcions fins a Terrassa - Estació del Nord. El trajecte fins a Manresa es produeix en un tren llançadora que surt cada hora, tot i que també es pot fer en un bus complementari amb parada a totes les estacions. Tots els autocars de substitució circulen amb freqüències de mitja hora.
L’R7 segueix completament tancada per les obres de l’R3, en concret l’actuació a l’estació de Montcada-Bifurcació. L’R4 permet salvar el trajecte entre les parades de Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès. Des d’allà, un bus substitutori amb freqüència cada mitja hora completa el recorregut fent parada a Cerdanyola Universitat i també directament al campus de la UAB. Està previst que la línia reobri aquest maig. Els usuaris, això sí, denuncien que tant el servei de busos substitutoris com el reforç dels autocars interurbans e3 de Moventis no són eficients.
L’R8 ofereix servei ferroviari entre Rubí i Granollers. Rodalies ofereix un bus complementari que passa una vegada cada hora i que s’atura a totes les parades entre Martorell Central i Granollers Centre, a més d’oferir serveis directes des de les capçaleres de línia fins a la UAB. De moment, no hi ha una data prevista de tornada de l’R8 fins a Martorell, tot i que per les seves vies –i pel túnel de Rubí– ja circulen trens de mercaderies.
L’R11 té restablert tot el seu recorregut entre Barcelona Sants i Portbou o Cerbère. La línia va haver de tancar tot el tram entre Caldes de Malavella i Portbou els primers dies després de l’accident de Gelida per diversos despreniments. Després d’una revisió de les vies, la línia va anar reobrint: primer fins a Figueres, el 29 de gener, i més tard fins a Portbou.
L’R13 i l’R14 estan reobertes des del 7 de febrer. Les dues línies de Regionals, no obstant, van mantenir durant diverses setmanes busos complementaris al servei ferroviari, afectat per les limitacions temporals de velocitat.
L’R15, tot i que s’han fet també revisions, continuarà tallada entre Reus i Riba-roja d’Ebre a causa que hi ha moltes limitacions de velocitat en pocs quilòmetres. En concret, la velocitat màxima de la línia és de 30 quilòmetres per hora, cosa que fa que el servei no sigui competitiu. En aquest context, el Govern ha decidit, després de reunir-se amb les plataformes d’usuaris, que no reobrirà la línia fins que no es pugui circular més ràpid. Salva el recorregut un servei de bus alternatiu.
Les dues línies de Regionals, que salven la distància entre Barcelona - Estació de França i Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura segons el servei, són dues de les línies menys afectades les últimes setmanes. A excepció de les afectacions de l’R2 Sud, amb la qual comparteixen tram, les dues línies funcionen segons el previst.
Els Rodalies de Tarragona ofereixen servei ferroviari en tot el seu recorregut, tot i que parlem de línies especialment curtes i amb poques freqüències. L’RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons i l’RT2 de Tarragona a Port Aventura a l’espera de poder arribar de nou fins a l’Arboç.
L’RL4 funciona entre Lleida i Manresa. Després de recuperar el seu servei fa dues setmanes els maquinistes van detectar «filtracions d’aigua» en un túnel entre Cervera i Calaf, que va obligar a tallar la circulació diversos dies. Així, l’RL4 funciona entre Lleida i Manresa, i des d’allà es pot completar el seu traçat habitual fins a Terrassa, fent ús dels trens llançadora de l’R4. El servei ja s’havia pogut restablir fa uns dies entre Lleida i Cervera, així que l’RL3 ja estava funcionant a ple rendiment. Les dues línies, i les seves estacions –però no les vies i la resta de la infraestructura– passaran a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de la tardor. Aquest cap de setmana, les pluges han tornat a afectar el servei de l’RL4 greument.
