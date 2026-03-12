La llei del taxi inicia el tràmit amb el rebuig de l’esmena de Vox
PSC, ERC i Junts, tres de les cinc formacions que van registrar conjuntament el text al setembre, preveuen modificar la seva proposta. Els postconvergents apunten que treballaran amb el sector dels VTC.
Glòria Ayuso
El rebuig de l’esmena a la totalitat que va presentar Vox va marcar l’inici del tràmit parlamentari, ahir, de la proposició de llei de transport de persones en vehicles de fins a nou places, popularment coneguda com la llei del taxi. La futura normativa contempla eliminar de forma progressiva les llicències de VTC de l’entorn urbà, de manera que només puguin operar com a vehicles d’alta disposició, amb un mínim de dues hores de precontractació.
La primera intervenció dels grups parlamentaris va servir per comprovar que almenys tres de les cinc formacions que van registrar de forma conjunta el text al setembre (PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP) preveuen modificar-lo mitjançant esmenes.
Junts va ser el grup que va marcar més distàncies amb l’actual text. Malgrat votar no a l’esmena a la totalitat de Vox, la diputada Montse Ortiz, va anunciar que treballarà al costat del sector de VTC per garantir la llibertat jurídica. "Acompanyarem els VTC i les 6.000 famílies que viuen d’aquestes", va assegurar. Així mateix, va defensar que s’exigeixi a tots els conductors un nivell de català del B2, superior al B1 que figura en l’actual text.
Sí que van defensar plenament la llei i el paper del taxi tant el PSC com ERC, però també van considerar que hauran d’incorporar modificacions al text actual per millorar-lo. El diputat del PSC, José Ignacio Aparicio, va defensar que la llei "donarà estabilitat i seguretat al sector", i va destacar la consideració del taxi com a servei essencial, ja que opera sota una regulació que assegura la cobertura a tots els ciutadans, també quan no hi ha rendibilitat econòmica.
Per la seva banda, el diputat d’ERC Joan Ignasi Elena va considerar que cal assegurar la qualitat del servei mitjançant una llei que estableix unes normes sobre com s’ha de prestar, i que va començar a gestar-se quan els republicans eren al Govern. Tot i que, igual com els socialistes, Elena va convenir que s’hauran d’incloure modificacions al text per assegurar que sigui sòlid. La llei hauria de tancar la guerra oberta des de fa anys entre taxis i VTC, una cosa que de moment no s’entreveu.
Cobertura efectiva
El diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, va considerar necessària la llei per "evitar la precarització dels treballadors". Mijoler va remarcar la necessitat d’evitar que "les plataformes siguin les que regulin de facto el sistema de mobilitat". La nova llei, va afirmar, permetrà alhora donar una cobertura efectiva a tot el territori, també en zones de baixa demanda, i incorporar aspectes com la qualitat de l’aire i la salut pública.
El PP va anunciar la seva abstenció a l’esmena a la totalitat. La diputada Àngels Esteller va assenyalar que s’hauria d’haver presentat com a projecte de llei per anar acompanyat d’informes que la sustentin. "La proposició declara el taxi d’interès general per restringir els operadors de VTC, cosa que afecta un sector econòmic i la llibertat d’elecció dels ciutadans", va expressar.
Andrés Bello, de Vox, va rebutjar tot el contingut de la futura llei. Per al grup d’extrema dreta, el text "no aporta cap seguretat jurídica", envaeix competències estatals, atenta contra la lliure competència i entra en contradiccions amb la normativa europea. De la mateixa manera, Sílvia Orriols, d’Aliança Catalana, es va mostrar en contra de la llei perquè expulsarà els VTC quan no es cobreix la demanda actual, i no afavorirà la lliure competència.
La posició de Junts al costat dels VTC va irritar profundament Élite Taxi: "Demano que ningú utilitzi el taxi com a arma política, o es dispararà un tret al peu", va dir el seu representant, Tito Álvarez, en al·lusió a possibles mobilitzacions. Tot i així, es va mostrar confiat que la llei tiri endavant.
Lliure competència
El president de la patronal Unauto, José Manuel Berzal, va indicar que la llei no té rigor jurídic i significarà "tornar als anys 80 en una ciutat com Barcelona, sempre a l’avantguarda de la tecnologia". Berzal va defensar que el tràmit parlamentari "ha de ser llarg" perquè a través de les esmenes s’asseguri la lliure competència, de manera que no es judicialitzi la llei. "Repercutiria en grans indemnitzacions que anirien a càrrec dels ciutadans, els últims que pagarien les conseqüències", va alertar.
La patronal dels propietaris de flotes de VTC va avisar que estan en risc 5.000 llocs de treball i va aportar testimonis de diverses persones que condueixen VTC que temen perdre la feina, totes per sobre dels 50 anys, que han optat per la professió davant la dificultat de trobar una altra sortida laboral.
